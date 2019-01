Paul Pogba envió emotivo mensaje a futbolista fallecido

Paul Pogba mostró su lado más sensible al hacer un pequeño homenaje al futbolista de 15 años, Diego Vitarela, quien perdió la vida hace una semana, cuando jugaba un partido de fútbol en Francia.

La muerte de Diego Vitarela conmocionó al mundo entero, pues los hechos de su fallecimiento se dieron en un campo de juego, en pleno partido que disputaba su club, FC Lescar de Francia. Un ataque al corazón y la falta de asistencia médica fueron causantes del lamentable hecho.

"Estoy seguro que estás jugando al fútbol en el cielo, pequeño amigo. Nuestras oraciones para que Dios consuele a tu familia”, manifestó Paul Pogba mediante su cuenta oficial de Twitter, recibiendo el apoyo de más de 25 000 usuarios.

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy 🙏🏾 our prayers that God will confort your family#diegovitarela