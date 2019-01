Carlos Olascuaga: "Real Garcilaso me ha perjudicado"

El futbolista Carlos Olascuaga no la pasa nada bien. El delantero que fue anunciado como uno de los nuevos refuerzos de Real Garcilaso para este 2019, hoy se encuentra sin equipo y sin rumbo fijo en su carrera.

Olascuaga firmó con Real Garcilaso para convertirse en su nuevo delantero, de hecho el pase fue celebrado en redes sociales por el cuadro cusqueño. No obstante, el jugador arrastraba una lesión en los meniscos que él sostiene, se encontraba en su última etapa de recuperación.

Al parecer, a la dirigencia de Real Garcilaso no le gustó este detalle y pese a que el jugador ya estaba realizando trabajos de fortalecimiento en las instalaciones del club, le informaron que ya no iba más en el equipo celeste.

Lo más curioso es que cuando Olascuaga fue a revisar su contrato, se dio con la sorpresa que faltaba la firma del presidente. En declaraciones para Radio Ovación, el exjugador de Universitario dejó en claro todo su malestar.

"Realmente no entiendo lo que sucedió en Real Garcilaso porque todo estaba cerrado con ellos y propio de ello fue que comencé a entrenar con todo el plantel en el Cusco. Pero, al parecer, no hubo un entendimiento, sobre todo, de parte de ellos y decidieron que no se podía continuar con el contrato", aseguró.

Por si esto fuera poco, Olascuaga indicó que esta situación lo perjudicó porque desechó varias ofertas para poder jugar en Cusco.

"De alguna manera esto me perjudica porque yo ya tenía algo concreto con un club y no me preocupé de analizar otras ofertas, incluso ellos me anunciaron de manera oficial a través de sus redes sociales y página web", sentenció.