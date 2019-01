Alianza Lima pierde a Óscar Vílchez para la temporada 2019

Alianza Lima afrontará el Torneo Descentralizado y la Copa Libertadores 2019 sin uno de los jugadores que le cambió la cara al equipo cuando más se necesitaba de uno que controle los tiempos y tome decisiones acertadas en cuestión de minutos: Óscar Vílchez.

En las últimas horas, se ha confirmado que el popular ‘Neka’ no está dentro de la lista de futbolistas que renovarán contrato con Alianza Lima. No obstante, el mediocampista no se quedará sin equipo, ya que uno de los nuevos inquilinos de la Primera División del fútbol peruano está interesado en sus servicios.

Óscar Vílchez, de 32 años, ya ha tenido conversaciones avanzadas con la gente de Alianza Universidad de Huánuco y todo parece indicar que el experimentado volante tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en un elenco del interior del país.

“Comenzaremos la pretemporada el 14 de enero. Estamos por cubrir dos puestos, un central y un enganche. Con eso completaremos la plantilla de este 2019”, manifestó Fernando Corcino, presidente de Alianza Universidad, en una entrevista con Radio Ovación.

Como se sabe, las constantes lesiones han sido un martirio para ‘Neka’ Vílchez y es por eso que no pudo sostener su presencia en la selección peruana y no terminó de la mejor manera el Descentralizado 2018, donde obtuvo el subcampeonato jugando 26 partidos (fue titular en 6 de ellos) y anotó un gol (en el empate 1-1 de visita ante la Academia Cantolao el 1 de agosto).