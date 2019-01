Alianza Lima hace un importante anuncio para sus hinchas

Alianza Lima quiere seguir creciendo como institución este 2019, para esta temporada prepara un plan para fidelizar a sus hinchas, aumentar sus ingresos y contrarrestar las deudas pendientes. Desde sus redes sociales hicieron un llamado a no comprar productos piratas que daña el club victoriano.

El cuadro ‘blanquiazul’ fue enérgico y directo al emitir el mensaje para combatir la piratería, y a través del Twitter expresó lo siguiente:

“No seas parte de la piratería, no seamos cómplices de malas personas que dañan a nuestro querido Club. Por encima de todo siempre Alianza Lima”, reza el mensaje del club victoriano.

Asimismo anexó imágenes resaltando qué productos no son oficiales para distinguirlos de los que sí cuentan con el aval del club. Desde la directiva de Alianza Lima saben que todo juega para ir pagando la deuda con la Sunat, el ingreso que produce los productos oficiales es vital en este plan.

El propio gerente de marketing del club, Benjamín Romero hizo un llamado a los hinchas ‘blanquiazules’ para que tomen consciencia esta temporada 2019.

“Les pido a los hinchas que compren siempre la camiseta original, adquieran sus abonos y vayan de manera masiva siempre al estadio, porque esa es la única manera de seguir creciendo como institución. Estamos trabajando muy fuerte para que hayan cosas nuevas en el club y en el camino habrán sorpresas para cumplir una Copa Libertadores más decorosa”, apuntó Romero.

🚫 No seas parte de la piratería, no seamos cómplices de malas personas que dañan a nuestro querido Club. Por encima de todo siempre #ArribaAlianza 💪💙



