Hamilton quiere celebrar con tequila

Creció viendo la Fórmula 1 y soñando con conquistar un título mundial. A pesar de las burlas de sus amigos, Lewis Hamilton nunca se rindió en lograr su máximo anhelo. Ahora en el Gran Premio de México, una tierra que lo enamoró, puede conquistar su quinto título y alcanzar al argentino Juan Manuel Fangio como uno de los máximos ganadores de la F1.

El británico supera por 70 puntos a Sebastian Vettel y solo necesita quedar séptimo para coronarse como el mejor piloto de la temporada. “Ha sido uno de mis años más agradables, por las cosas a las que me he enfrentado y si ganara el título sería uno de los años de los que me sentiría más orgulloso”, expresó el conductor de Mercedes, quien quedó tercero en la ‘Pole’ y espera mantener la posición.

Por otra parte, el piloto australiano Daniel Ricciardo quedó primero en el orden de salida y su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, ocupó el segundo lugar. El Team Red Bull quiere celebrar en el Gran Premio de México que inicia a la 2:10 p.m. (hora peruana) y será televisado por Fox Sports.❧