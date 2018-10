Panelistas de Fox Sports piden a Mauricio Montes en la selección peruana [VIDEO]

Mauricio Montes ha tenido un año espectacular, y los números no mienten, pues en el presente Torneo Descentralizado 2018 es el jugador nacional con mayor cantidad de goles, lo cual para los paneliestas de Fox Sports Radio Perú lo hacen merecedor de una oportunidad en la selección peruana, como aseguran en el video que está en Youtube.

El exjugador de Alianza Lima, Juan Aurich, Real Garcilaso, entre otros equipos, está actualmente con la ‘mecha prendida’, ya que ha marcado 18 goles en 36 encuentros con la camiseta de Ayacucho FC en lo que va del año, por lo que en Fox Sports Perú le pidieron a Ricardo Gareca que lo tenga en cuenta.

El tema de la renovación de delanteros en la selección peruana se tocó debido a que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero ya no son tan jóvenes, entonces entre las opciones que se plantearon en el conocido programa salió la opción de Mauricio Montes, la cual fue tomada con buenos ojos por los panelistas, como se aprecia en Youtube.

"El fútbol se habla mucho de procesos, continuidad, de los años ¿pero no es sacar provecho del momento de un jugador? Si acá hay un partido de eliminatoria, por decir, Perú contra Colombia y no tienes a Guerrero ni a Farfán y por ahí Ruidiaz es la única alternativa, al no tener continuidad Da Silva, Bulos, Succar, ¿no puedes pensar en este muchacho?", precisó Peter Arévalo en referencia a Mauricio Montes.

Por su parte Julio César Uribe dijo que la adaptación al grupo que Mauricio Montes pueda tener será fundamental. “Él garantiza que de ser tenido en cuenta va a responder, porque no solo es un buen jugador y goleador sino también una buena persona y muy buen profesional. Los que tienen ese perfil siempre tienen la posibilidad de ser considerados, eso está claro".

Para Flavio Maestri, todo dependerá de qué es lo que quiere Ricardo Gareca para la ‘Blanquirroja’. "Si él quiere, hoy día, un delantero que le solucione el tema del gol, la edad pasa a ser secundario para mí. Mauricio Montes está con gol, está en un buen momento futbolísticamente. En la selección hay que aprovechar los momentos del jugador.

Dato:

Mauricio Montes, delantero de Ayacucho FC, es el goleador nacional del campeonato, y se encuentra por detrás de los argentinos Emanuel Herrera y Gabriel Costa de Sporting Cristal (32 y 20 goles respectivamente) y del paraguayo Carlos Neumann de Sport Huancayo, quién tiene 25 tantos.