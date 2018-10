McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE: conoce la cartelera completa de la UFC 229

Este sábado 6 de octubre se realizará la UFC 229 con el duelo estelar Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO. Las peleas preliminares se disputarán en el T-Mobile Arena a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana), mientras que a las 11:30 p.m. iniciará el esperado duelo del año. Lo transmitirán Fox Sports 1, Fox Action y UFC Fight Pass. Además, podrás seguir todo el evento de la MMA a través de Larepública.pe.

El duelo más promocionado es el de McGregor vs. Khabib por el título de peso ligero, aunque lo mejor de la Artes Marciales Mixtas se verán desde los duelos preliminares.

En las primeras peleas preliminares de la UFC estarán los estadounidense Ryan LaFlare, Tony Martin, Gray Maynard y Nik Lentz, además de la sueca Lina Lansberg y la rusa Yana Kunitskaya. Los combates se podrán ver a través de UFC Fight Pass.

A través de Fox Sports 1, se disfrutarán los otros enfrentamientos preliminares de la UFC, donde aparecerán los brasileños Jussier Formiga, por el peso mosca, y Alan Patrick, por la categoría ligera.

Sin embargo, el main card de la UFC 229 iniciará a las 9:30 p.m. con Michelle Waterson y Felice Herrig. El duelo previo al estelar será de Tony Ferguson contra Anthony Pettis. Y podrá ser visto a través de Fox Action.

Los ojos del mundo entero estarán atentos a las 11:30 p.m., cuando se dispute el combate de Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov, que marca el regreso del irlandés al octógono de la UFC y de la MMA.

UFC 299: Cartelera estelar Main Card por FOX Action

Título peso ligero: Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Anthony Pettis

Peso semipesado: Ovince Saint Preux vs. Dominick Reyes

Peso pesado: Derrick Lewis vs. Alexander Volkov

Peso paja femenino: Michlle Waterson vs. Felice Herrig

UFC 299: Cartelera preliminar vía FOX Sports 1

Peso ligero: Scott Holtzman vs. Alan Patrick

Peso mosca: Sergio Pettis vs. Jussier Formiga

Peso wélter: Vicente Luque vs. Jalin Turner

Peso mosca femenino: Aspen Ladd vs. Tonya Evinger

UFC 229: Cartelera preliminar Early Preliminary Card por UFC Fight Pass

Peso gallo femenino: Lina Länsberg vs. Yana Kunitskaya

Peso ligero: Gray Maynard vs. Nik Lentz

Peso wélter: Ryan LaFlare vs. Tony Martin