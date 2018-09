PSG vs Liverpool VER EN VIVO: por la fecha 1 del Grupo C de la Champions League 2018/19 [GUÍA TV]

PSG vs. Liverpool EN VIVO ONLINE vía FOX Sports | ESPN | Univisión | Movistar Deportes | Red Globo, en el coloso del 'Anfield Road' por la fecha 1 del Grupo C de la UEFA Champions League. Neymar, Mbappé y Edinson Cavani enfrentarán a Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.

Liverpool vs. PSG: Duelo de grandes candidatos

Liverpool llega a este nuevo certamen siendo el último subcampeón de la UEFA Champions League, tras caer en la Final contra el Real Madrid en la edición pasada (2017/18); mientras que el PSG inicia su camino en la búsqueda de su primera 'Orejona', aunque ahora se plantean llegar lo más lejos posible, después de cuatro eliminaciones en Cuartos de Final.

Tottenham 1-2 Liverpool por la Premier League

El entrenador alemán, Thomas Tuchel, aseguró este lunes en la rueda de prensa previo al encuentro que “si no nos centramos demasiado en esos grandes partidos en febrero, quizá los abordaremos mejor”.

El Liverpool, por su parte, se reforzó con el brasileño, Alisson Becker, el guineano, Naby Keita y el también brasileño, Fabinho, además de conservar el tridente ofensivo, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, con miras a repetir lo ocurrido en la campaña pasada, pero primero tendrán que dar el paso ante el PSG.

Liverpool suma cinco victorias en la misma cantidad de partidos, algo de lo que también pude presumir el Paris Saint Germain.

Cabe destacar que, el Grupo C está conformado también por el Nápoles y Estrella Roja. El ganador en 'Anfield' dará el primer aviso como serio candidato al título.

📍 Anfield... It's gonna be a good one! 🔴🔵#LFCPSG #UCL pic.twitter.com/TDn3spDJl4