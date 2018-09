El día que cambió el fútbol: hoy se cumplen 18 años de la llegada de Messi a Barcelona

Escrito por Walter López.

Era el 17 se septiembre de 2000 y a Barcelona llegó un pequeño chico argentino de 13 años, pero que aparentaba mucho menos por su tamaño y extremada timidez. Lionel Messi era su nombre, un nombre que años más tarde se volvería leyenda, pues se convertiría en el mejor jugador de la historia del club catalán y en uno de los mejores del mundo.

Como algo premonitorio, por aquel tiempo grabó un comercial para una conocida marca de zapatillas que decía: "Leo Messi, recuerda mi nombre". Desde esa vez, nadie lo ha olvidado, pues para los aficionados al balompié, especialmente para sus seguidores, es sinónimo de magia pura, de talento, de improvisación, de alegría, de fútbol.

Cuando llegó a Barcelona, desde su natal Rosario, Lionel Messi dejó atrás a su familia, a sus amigos, a quien hoy es su esposa (Antonella Rocuzzo) y a su club de toda la vida: Newell´s Old Boys. Todo eso no importaba, arribó a Cataluña solo junto a su padre para cumplir su gran sueño, destacar en el fútbol y convertirse en uno de los mejores del mundo. Y vaya que lo hizo.

En la actualidad, 18 años después, sus números son de leyenda, número por los cuales ha sido el primer jugador en ser comparado con Diego Armando Maradona y Pelé después de muchas décadas.

🔙 September 2000

Leo #Messi arrived in Barcelona.

The world would never be the same. pic.twitter.com/8KH4GZv64X