Linda Lecca vs Raja Amasheh EN VIVO ONLINE: pelea por el título supermosca de la OMB en Alemania

Linda Lecca vs Raja Amasheh se enfrentan este viernes (11:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía Baden TV) por el título mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate se dará en la ciudad alemana de Karlsruhe.

La boxeadora peruana busca recuperar el título mundial que perdió ante la mexicana Maribel Ramírez el pasado 20 de mayo en Lima por decisión de los jueces.

"Me siento muy contenta por la gran posibilidad que se me presentó de combatir en Europa contra la actual campeona Mundial de la OMB Raja Amasheh de la categoría Súper Mosca", escribió Linda Lecca a través de su cuenta de Twitter.

