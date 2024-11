Las cámaras de seguridad del distrito Villa María del Triunfo captaron el momento en que un sujeto encapuchado corre luego de disparar 5 veces contra un obrero de construcción que hacía trabajos de remodelación en una vía pública. La víctima fue trasladada al Hospital de EsSalud Guillermo Kaelin de la Fuente y su situación es crítica.

El hecho ocurrió en la mañana del 21 de noviembre, en la obra de remodelación de pistas en el cruce del jirón Abraham Valdelomar y Nicolás de Piérola. Juan Moisés Huayhuapuma Arone, de 28 años, trabaja hace 6 meses en la obra y se encontraba en plena jornada cuando le dispararon por la espalda.

Su hermano manifestó que el estado de Juan Huayhuapuma es crítico. "Se encuentra en UCI y estamos a la espera de los médicos. Las lesiones que le han causado son en el tórax, abdomen, y el cráneo", sostuvo para las cámaras de América TV.

La víctima tiene una hija pequeña. Su hermano contó que es un buen padre y muy querido por los suyos. Asimismo, la familia no sabe por qué fue atacado, porque asegura que no fue amenazado, tampoco tiene enemigos. "Tengo mucha confianza con mi hermano, desde niños, y nunca he escuchado que lo vienen amenazando", sostuvo el hermano de la víctima.

Los vecinos que viven al rededor de la obra manifestaron que, mucho antes de que inicie la obra, manifestaron que existe un grave problema de inseguridad. "Esa esquina ha sido siempre peligrosa, hubo intento de secuestro y robo de mano armada", sostuvo un vecino. La Depincri de Villa María del Triunfo ya tiene este video y viene realizando las investigaciones.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.