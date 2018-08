Chivas vs Veracruz EN VIVO: por la fecha 5 del Apertura 2018 de la Liga MX

Chivas de Guadalajara y Veracruz protagonizarán un duelo de infarto este viernes 17 de agosto a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana), por la quinta fecha del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. El choque entre el ‘rebaño’ y los ‘tiburones’ será en el Estadio Luis “Pirata” Fuente y podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO por las pantallas de Televisa y TDN o seguir las incidencias ONLINE y el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Luego del tropiezo sufrido el pasado fin de semana frente a su similar del Santos Laguna, Chivas buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX cuando visite la casa del Veracruz. El ‘rebaño’ solo suma 1 punto, a causa de tres derrotas y un solitario empate frente a Toluca.

Por su parte, tras caer en las 2 primeras fechas, los Tiburones Rojos vienen en alza luego de igualar contra Monarcas Morelia y derrotar a su similar de Puebla en las últimas dos jornadas. Sin embargo, esta semana se quedaron sin entrenador después de la salida de Guillermo Vázquez; pero, rápidamente, encontraron a Juvenal Olmos, quien podría hacer su presentación en el banquillo frente al ‘rebaño sagrado’.

"Me siento una persona plena, ya no soy el mismo porfiado de hace una década. Es un momento vital de mi carrera, más prudente. En la etapa anterior era muy tozudo. Esta es una oportunidad que me debía, sentía que no había terminado bien mi carrera. He dirigido poco, en mi vida apenas son siete años, después algo se frenó, se truncó, pero ahora estoy tranquilo", subrayó el flamante estratega de los ‘tiburones’, Juvenal Olmos.

Cabe destacar que, en la escuadra veracruzana, los futbolistas peruanos, Pedro Gallese y Wilder Cartagena serían de la partida; mientras que el portero, Carlos Cáceda, esperaría en el banco de suplentes.

Horarios del Chivas vs Veracruz

Costa Rica - 6:00 p.m.

Honduras - 6:00 p.m.

Guatemala - 6:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (Sábado)

Canal del Chivas vs Veracruz

Televisa

TDN

Alineaciones probables del Chivas vs Veracruz

Veracruz: Gallese, Paganoni, Noya, Rivas, Mares, Chávez, Ruiz, Cartagena, Esquivel, Luna y Menéndez.

Guadalajara: Gudiño; Van Rankin, Salcido, Pereira, Hernández; Pérez, Pineda, Brizuela, Sandoval; Pulido y Zaldívar.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Chivas vs Veracruz?

Si quieres seguir en Internet el Chivas vs Veracruz, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.