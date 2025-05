¿Cuáles son los beneficios del tocosh y por qué deberías consumirlo?

El tocosh es un alimento con potentes propiedades medicinales, que ha sido utilizado desde la época de los incas. Obtenido a través de la fermentación de la papa, este proceso ancestral genera antibióticos naturales que confieren al tocosh sus beneficios terapéuticos. A pesar de su característico y fuerte olor, cada vez más personas confían en sus propiedades curativas, especialmente en lo que respecta a la salud digestiva y respiratoria.

El tocosh destaca por sus propiedades antibacterianas, que ayudan a tratar infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía. Además, es un probiótico natural que mejora la digestión, favorece la flora intestinal y protege la mucosa gástrica. Su consumo regular refuerza el sistema inmunológico, mejora la salud renal, previene la osteoporosis y proporciona energía. La forma más común de consumirlo es a través de la tradicional mazamorra de tocosh.

Beneficios y propiedades del tocosh

El tocosh tiene propiedades antibacterianas, por lo que su consumo ayuda a curar las infecciones respiratorias, tales como la bronquitis, faringitis, neumonía y asma. Además, al ser un alimento probiótico, incrementa la flora intestinal y permite mejorar la digestión, lo que previene el estreñimiento y las hemorroides.

Tocosh se vende en los mercados peruanos. Foto: Andina

De igual forma, el tocosh es capaz de proteger la mucosa gástrica de daño o inflamación. Según estudios, contribuye a eliminar las úlceras estomacales y refuerza el sistema inmunológico.

En pocas palabras, se podría decir que este alimento funciona como un antibiótico, energizante y probiótico eficaz.

¿Cómo se prepara la mazamorra de tocosh?

La forma más agradable de consumir el tocosh es en una deliciosa mazamorra. A continuación, conoce la receta paso a paso.

Ingredientes:

Tocosh

Canela

Clavo de olor

Azúcar al gusto

Trozos de piñas

Paso 1: lava y pela el tocosh, luego remójalo de un día para que quede más suave.

lava y pela el tocosh, luego remójalo de un día para que quede más suave. Paso 2: al día siguiente, coloca una olla con un litro de agua y agrega cáscaras de piña, clavo de olor y canela.

al día siguiente, coloca una olla con un litro de agua y agrega cáscaras de piña, clavo de olor y canela. Paso 3: tras 20 minutos, apaga la cocina y procede a colarlo (reservamos el agua en otra olla).

tras 20 minutos, apaga la cocina y procede a colarlo (reservamos el agua en otra olla). Paso 4: agrega el tocosh ya pelado, la piña cortada en trozos pequeños y azúcar al gusto. Deja hervir a fuego medio (aumentar agua hasta cubrir).

agrega el tocosh ya pelado, la piña cortada en trozos pequeños y azúcar al gusto. Deja hervir a fuego medio (aumentar agua hasta cubrir). Paso 5: durante este proceso, mueve la mazamorra hasta tener una consistencia media espesa.

durante este proceso, mueve la mazamorra hasta tener una consistencia media espesa. Paso 7: sirve en platos hondos, espolvorea un poco de canela en polvo y listo. ¡Disfrútalo!

¿De qué está compuesto el tocosh?

El tocosh tiene 80,01g de carbohidrato, 3,92% de proteínas y 343,4 cal-g% en calorías bajas en grasas.

Estudios manifiestan que el tocosh tiene componente probiótico y es considerado un producto de fermentación. Además, puede ser utilizado en el postparto, resfrío, neumonía y para el mal de altura (soroche).

La mazamorra de tocosh es uno de los postres tipicos de Ancash. Foto: andina

¿Cómo curar gastritis con tocosh?

Aunque para curar la gastritis se recomienda acudir a un médico y recibir el tratamiento especializado, el tocosh puede servir como un suplemento para combatir dicho mal. También es beneficioso para las úlceras, hemorroides, etc.

¿Qué pasa si tomo tocosh todos los días?

Según la página oficial de Perú, tomar tocosh todos los días mejora el sistema inmunológico, mostrando una mejoría en la salud. Además, alivia las afecciones renales y hemorroides. Mejora el proceso digestivo, la flora intestinal y evita la osteoporosis.

¿Por qué el tocosh es considerado antibiótico natural?

