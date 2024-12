Apple Music Replay 2024 llega nueva versión: más personalización y novedades para los productores en USA

Apple Music ha lanzado Replay 2024, una herramienta que permite a los artistas y usuarios acceder a un resumen de su año musical. Esta nueva función no solo brinda estadísticas personales, sino que también destaca las canciones más populares a nivel mundial. Un grupo mayoritario de artistas estadounidenses se beneficiarán con estos temas musicales.

Con Replay 2024, los usuarios pueden explorar su música más escuchada, compartir sus experiencias y descubrir información detallada sobre sus hábitos de escucha. Además, los artistas tienen la oportunidad de celebrar su éxito y compartir datos relevantes con sus seguidores.

Apple Music es una plataforma reconocida a nivel mundial. Foto: Techtrendske

Entre las canciones más destacadas del año, se encuentran "Not Like Us" de Kendrick Lamar, que se posiciona como el éxito más escuchado, "Beautiful Things" de Benson Boone, la más buscada en Shazam, y "Houdini" de Dua Lipa, que lidera la difusión radiofónica.

¿Cómo pueden acceder los usuarios a Replay 2024 en USA?

Los usuarios de Apple Music pueden acceder a Replay 2024 desde la aplicación, disponible en dispositivos con iOS 18.1 o posterior. A través de las pestañas ‘Inicio’, ‘Novedades’ y ‘Buscar’, los usuarios pueden explorar su retrospectiva musical del año. Para aquellos con versiones anteriores de iOS, Replay está accesible a través del sitio web replay.music.apple.com.

La experiencia Replay 2024 permite a los usuarios compartir sus resúmenes personales en redes sociales y plataformas de mensajería, facilitando la interacción con amigos y familiares. Esta función se ha optimizado para que la información sea fácilmente compartible y visualizable.

Apple Music ha adquirido un rol protagónico en el mercado musical. Foto: Subrayado.

Características destacadas de Replay 2024

Replay 2024 ofrece una variedad de datos sobre las escuchas de los usuarios, incluyendo:

Top 100, 500 y 1.000 de oyentes: los usuarios pueden ver si han entrado en el Top 500 o Top 1.000 de oyentes de un artista o género.

los usuarios pueden ver si han entrado en el Top 500 o Top 1.000 de oyentes de un artista o género. Rachas de escucha: información sobre la serie de días consecutivos que se ha escuchado Apple Music.

información sobre la serie de días consecutivos que se ha escuchado Apple Music. Replay por mes: un resumen de las canciones, artistas y álbumes número 1 de cada mes de 2024.

Además, los usuarios pueden disfrutar de una mezcla de sus canciones más reproducidas de 2024 y redescubrir sus temas favoritos de años anteriores.

¿Cuáles son las novedades para artistas y productores en Estados Unidos?

En 2024, Apple Music ha introducido nuevas características para los artistas a través de Replay 2024. Desde su panel de ‘Apple Music para artistas’, los músicos pueden compartir información relevante con sus seguidores, incluyendo:

Total de minutos: El número total de minutos que los suscriptores han escuchado su música en 2024.

El número total de minutos que los suscriptores han escuchado su música en 2024. Total de oyentes: La cantidad de personas que han escuchado su música en Apple Music durante el año.

La cantidad de personas que han escuchado su música en Apple Music durante el año. Top de ciudades: Las ciudades donde su música ha sido más escuchada.

Las ciudades donde su música ha sido más escuchada. Top de Shazam: La canción que más veces fue descubierta en Shazam.

Cabe resaltar que esta información está disponible para todos los artistas que cumplan con los requisitos y tengan una cuenta de Apple Music para artistas, permitiéndoles descargar y compartir vídeos e imágenes desde las aplicaciones de iOS y la web.