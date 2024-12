Navegantes del Magallanes vs Tiburones EN VIVO HOY, 4 de diciembre: horario y canal del juego de la LVBP 2024-25

El juego de Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira será el último entre ambos por temporada regular. Foto: composición LR / LVBP

Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira EN VIVO juegan HOY, miércoles 4 de diciembre, por la novena semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2024-25 vía 1 Baseball Network. El Estadio Universitario de Caracas será el escenario del último choque entre filibusteros y escualos por la fase regular. Los litoralenses tienen ganada la serie particular por 5-2, pero la Nave Turca no se detendrá en su cacería de Cardenales, líder de la tabla.

El conjunto de La Guaira también tiene la misión de mantener su buena racha (3 triunfos seguidos) para acercarse a la zona de clasificación directa al round robin. La República Deportes te lleva todas las incidencias del juego entre Magallanes vs Tiburones EN VIVO ONLINE GRATIS vía BeisbolPlay.

Magallanes vs Tiburones HOY: horario del juego por la LVBP 2024-25

Estos son los horarios de inicio del juego de Magallanes vs Tiburones HOY, 4 de diciembre, según tu ubicación:

Venezuela , Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia: 7.00 p. m.

EE. UU. (Miami, Nueva York), Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

México (Pacífico): 4.00 p. m.

México (centro), EE. UU. (Texas, Chicago), Nicaragua, El Salvador: 5.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay: 8.00 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 12.00 a. m. (jueves 5).

¿Dónde ver el juego de Magallanes vs Tiburones EN VIVO?

El encuentro de Magallanes vs Tiburones será televisado EN VIVO por las señales de 1 Baseball Network en TV paga y BeisbolPlay en streaming. Asimismo, podrás seguir las incidencias ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Magallanes vs Tiburones HOY: pitchers abridores