OLVÍDATE del segundo pago PASE-U 2024 si no llevas estos 2 importantes documentos a tu centro de pago

En octubre de 2024, se realizará el segundo pago del PASE-U, el programa de asistencia económica para estudiantes de Panamá. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Ministerio de Educación (Meduca) han determinado las fechas y requisitos necesarios para garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico. Es fundamental cumplir con la documentación exigida para evitar problemas durante el cobro en el centro de pagos asignado.

El PASE-U 2024 es un beneficio esencial para los estudiantes panameños de nivel básico, premedia y media, ya que facilita su permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, la falta de algunos requisitos puede generar inconvenientes, por lo que las autoridades han enfatizado la importancia de llevar los documentos necesarios para asegurar la entrega del beneficio.

Los 2 importantes documentos que debes llevar como requisito para cobrar el PASE-U 2024 en octubre

El segundo pago del PASE-U 2024 exige la presentación de dos documentos fundamentales para poder retirar los cheques sin inconvenientes. Según el IFARHU y Meduca, estos documentos son: las respectivas cédulas físicas del estudiante y del padre o el acudiente que recoge el cheque.

Ambos documentos deben estar en buen estado y ser legibles. Quienes no presenten estos requisitos corren el riesgo de no recibir el pago en la fecha establecida. Asimismo, en caso de que los padres o el acudiente no puedan asistir al centro de pago en la fecha programada, la persona que acuda en representación debe llevar un carta de autorización firmada.

Segundo pago del PASE-U 2024 inicia el 27 de octubre en Panamá. Foto: composición LR/Telemetro

¿Cuándo es el segundo pago de la beca PASE-U 2024?

El calendario del PASE-U 2024 establece que el segundo pago se realizará a partir del domingo 27 de octubre y se extenderá durante casi 2 meses. El retiro de cheques se efectuarán en diferentes días, según el cronograma proporcionado por IFARHU, que asigna fechas específicas dependiendo de la provincia, comarca, escuela y nivel educativo de los estudiantes.

Para facilitar el proceso, IFARHU ha habilitado una plataforma en línea donde los beneficiarios pueden consultar el día y centro de cobro asignado. Es importante que los estudiantes y sus representantes revisen esta información con antelación para asegurar su asistencia el día correspondiente.

¿Cuánto es el monto del PASE-U en octubre de 2024?

En esta segunda entrega del año, el monto del PASE-U se mantiene sin cambios respecto a los pagos anteriores, garantizando así el mismo nivel de apoyo económico a los estudiantes. Este dinero busca cubrir necesidades educativas básicas, como la compra de útiles escolares, transporte y alimentación.

Primaria : B/. 270.00 anuales, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/. 90.00 cada uno.

: B/. 270.00 anuales, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/. 90.00 cada uno. Premedia : B/. 360.00 anuales, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/. 120.00 cada uno.

: B/. 360.00 anuales, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/. 120.00 cada uno. Media: B/. 450.00 anuales, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/. 150.00 cada uno.

Esta etapa se centrará en la entrega de cheques en los centros de pagos asignados por IFARHU. Asimismo, las autoridades informaron que se planea migrar a gran parte de los beneficiarios que reciben el apoyo a través de este medio a métodos de desembolso digitales para mejorar la eficacia del programa.

¿Qué pasa si no cobro en la fecha indicada el cheque del PASE-U?

Si no cobras el cheque del PASE-U en la fecha indicada, es posible que pierdas se reprograme la entrega de este beneficio, pero esto podría tardar, por lo que se recomienda seguir el calendario oficial del IFARHU.