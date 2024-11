Valeria Díaz González, del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, se convirtió en la estudiante con el mayor puntaje en las Pruebas Saber 11 de 2024 del ICFES, alcanzando el máximo punto 495 sobre 500. Este logro posicionó a la región en el ranking de escuelas y la calidad educativa de la región y el esfuerzo de los estudiantes colombianos que buscan una oportunidad en las universidades nacionales.

El anuncio lo dio José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca, quien expresó su orgullo y apoyo a Valeria Díaz. El gobernador también mencionó que este logro le aseguró su triunfo académico y le abrirá puertas en su formación universitaria.

¿Quién es Valeria Díaz González, la estudiante de Floridablanca con mejor puntaje en ICGES 2024?

Valeria Díaz González es una estudiante del colegio Nuestra Señora del Rosario en Floridablanca que alcanzó el destacado puntaje de 495 sobre 500 en las Pruebas Saber 11. Este resultado la coloca como la número uno a nivel nacional en el reciente examen del Icfes, según la confirmación del Ministerio de Educación. Su esfuerzo y dedicación han sido reconocidos, convirtiéndola en un ejemplo a seguir para otros jóvenes.

El máximo puntaje del ICFES fue gracias al esfuerzo de Valeria Díaz González, quien tuvo que realizar diversos cursos que le permitieran desarrollar su examen de la mejor manera y así lograr el puntaje esperado.

“El colegio me brindó mucho apoyo con un intensivo de preicfes en las clases, y eso me ayudó bastante. También hice un curso de preicfes en La Merced, que me dio las bases necesarias, y estudié por mi cuenta con videos y documentos en línea”, mencionó la joven colombiana.

¿Cómo logró Valeria Díaz González obtener el máximo puntaje en el ICFES 2024?

Valeria se preparó intensamente para el examen del ICFES, combinando varios métodos que le permitieron sobresalir. Aquí hay un resumen de sus estrategias de estudio y planes futuros:

Estrategias de estudio para el máximo puntaje en el ICFES 2024

Rutina de Estudio: Valeria dedicaba al menos dos horas diarias exclusivamente a repasar las materias del ICFES. Cursos Adicionales: Asistió a cursos de preparación específicos para el ICFES, donde recibió orientación adicional y material de estudio. Simulacros: Realizó múltiples simulacros del examen para familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas. Estudio en Grupo: Formó un grupo de estudio con compañeros para discutir dudas y resolver problemas juntos. Apoyo Escolar: Aprovechó al máximo los recursos y el apoyo brindado por su colegio, especialmente en áreas donde se sentía menos segura.

Planes futuros tras el ICFES

Valeria sueña con estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Está muy interesada en la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas.

Además de sus objetivos académicos, Valeria también desea involucrarse en proyectos comunitarios y de voluntariado para retribuir a la sociedad y apoyar a otros estudiantes a alcanzar sus metas.

Resultados de las Pruebas Saber 2024 del ICFES

Las Pruebas Saber 11 de 2024 mostraron un incremento en el puntaje promedio, que pasó de 257 a 259. Según Elizabeth Blandón Bermúdez, este avance se debe principalmente a la mejora en Matemáticas y Ciencias Naturales, que aumentaron en un punto cada una. Estos resultados son fundamentales para la formulación de políticas educativas y la evaluación de la calidad del sistema educativo en Colombia. Las Pruebas Saber, presentadas el 18 de agosto, involucraron a más de 490.000 estudiantes, quienes respondieron a 248 preguntas en diversas áreas del conocimiento. Este año, el puntaje promedio global mejoró, reflejando un avance en la educación colombiana.

ICFES 2024: datos demográficos de los participantes

Del total de estudiantes que presentaron la prueba, el 54% fueron mujeres, con un promedio de 255 puntos, mientras que el 46% fueron hombres, quienes alcanzaron un promedio de 264. Además, el 80% de las instituciones participantes eran oficiales, con un promedio de 287 puntos, en comparación con el 30% de instituciones no oficiales, que obtuvieron un promedio de 252.

Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con los mayores promedios fueron Floridablanca y Duitama, ambas con 294 puntos, seguidas de Tunja con 293. Valeria Díaz fue seguida por un estudiante de Barranquilla con 480 puntos y otro de Cartagena con 477. Este desempeño resalta la importancia de la educación en las zonas urbanas, donde se concentra el 82% de las instituciones.