¿Qué significa ser demisexual? Definición, características y cómo saber si eres uno de ellos

¿Qué significa ser una persona demisexual? Conocer a alguien nuevo puede ser una experiencia fascinante, llena de descubrimientos sobre sus virtudes y defectos, mientras se construye gradualmente una relación de confianza y afecto. Cuando este cariño es recíproco, se convierte en uno de los mayores anhelos de cualquier persona, a menudo acompañado por una conexión en el ámbito sexual.

Generalmente, se asume que la atracción física prevalece sobre el amor y que el primer paso para conectar con alguien depende de un impacto visual. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que existen personas que requieren establecer un vínculo emocional previo para experimentar atracción física hacia otra persona.

¿Qué es ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación sexual caracterizada por la atracción sexual exclusiva hacia personas con quienes se establece un vínculo emocional profundo. Esto significa que las personas demisexuales no experimentan atracción primaria, que es aquella basada en estímulos inmediatos como la apariencia física o el olor.

El término "demisexualidad" fue introducido en 2006 y, aunque para algunos puede compartir ciertas similitudes con la asexualidad (que implica no sentir deseo sexual), las personas demisexuales sí pueden experimentar atracción sexual, pero únicamente después de haber construido una conexión emocional significativa con alguien.

¿Cuáles son las características de una persona demisexual?

El tipo de relación que una persona demisexual necesita para mantener un vínculo erótico puede variar significativamente de un individuo a otro, pero siempre se basa en tres pilares fundamentales: conocimiento mutuo, cercanía emocional e intimidad.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las personas demisexuales al buscar una pareja estable radica en la dificultad para cumplir con las expectativas sexuales de su pareja en términos de tiempo y frecuencia.

Por otro lado, el término 'demisexual' ha ganado notoriedad, especialmente entre los jóvenes, y ha cobrado una relevancia significativa en la actualidad. Un ejemplo de ello es que el hashtag #demisexual se ha utilizado más de dos millones de veces en Instagram, lo que refleja el interés y visibilidad que ha alcanzado esta orientación.

¿Cómo saber si eres una persona demisexual?

Si reconoces algunas de las siguientes características en tu experiencia personal, podrías identificarte como una persona demisexual:

No experimentas atracción sexual hacia alguien a menos que primero establezcas un vínculo emocional con esa persona.

Tiendes a desarrollar sentimientos de atracción sexual de manera más lenta en comparación con la mayoría de las personas.

Sueles sentir atracción sexual únicamente hacia amigos cercanos o personas con las que tienes una conexión significativa.

Valoras más la intimidad emocional que la actividad sexual en sí.

Te resulta complicado experimentar atracción sexual hacia alguien que no conoces bien.

Normalmente, solo sientes atracción sexual por una persona a la vez.

Es importante destacar que no existe una forma única o "correcta" de vivir la atracción sexual. Si no te identificas con estas características, no significa necesariamente que no seas demisexual. La sexualidad es un aspecto fluido de la vida, lo que implica que las orientaciones y atracciones pueden evolucionar con el tiempo. Incluso si no te consideras demisexual actualmente, podrías sentirte identificado con esta orientación en el futuro.

¿Cuáles son los tipos de orientación sexual?