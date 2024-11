Hielo, uno de los mejores estimulantes para el sexo oral y otros juegos sexuales

No existe solo una forma para elevar el deseo sexual en la pareja. Aunque no es raro creer que se necesita un gran monto de inversión para incentivar la creatividad, a veces solo basta con buscar elementos dentro del hogar. En esta nota te contamos por qué el hielo es la estrella para incrementar el placer durante el sexo oral y otros juegos sexuales.

Los cambios de temperaturas durante el sexo pueden ser un buen estímulo para excitar a la pareja. Estas son algunas recomendaciones que brinda la plataforma de educación sexual Diversual para usar cubos de hielo de la mejor forma durante tu encuentro sexual.

Come un hielo para besar

Previo al encuentro íntimo, ingiere un hielo para luego besar a tu pareja por el cuello, el pecho, y seguir bajando hasta aproximarte a los genitales y realizar el sexo oral. El frío incrementará mucho más la sensación de placer y, en consecuencia, el orgasmo sería mejor.

Juguetes “ice”

Una opción también es colocar tus juguetes sexuales en el refrigerador para enfriarlos. No obstante, primero se debe leer las instrucciones de estos utensilios para saber si es adecuado hacerlo.

Cambio de temperatura en el sexo oral

El cambio de temperatura en la boca es ideal para estimular el deseo sexual. Primero empieza a realizar el sexo oral a tu pareja. Una vez que ya ocurrió la estimulación, coloca un cubo de hielo en tu lengua. Así la otra persona sentirá un cambio que la llevará a alcanzar el clímax.

Recorrido helado

En lugar de ingerir el hielo, puedes agarrar el cubo y pasarlo por todo el cuerpo de la pareja. Las diferentes sensaciones serán un gran estímulo para encender el deseo.

¿Por qué las mujeres deben dejar de fingir orgasmos?

Porque afecta la vida sexual de la mujer, ya que no se permite comunicar o descubrir qué es lo que realmente les gusta y las mantiene en el rol de complacer. “Yo antes lo veía como un súper poder, pero luego me di cuenta que las que nos perjudicamos somos nosotras mismas al decirles que nos está gustando tal o tal práctica, que en realidad no nos está dando placer”, recalca Sandra Campó.

Asimismo, la psicosexóloga Vergara agrega que las mujeres no debemos seguir permitiéndonos encuentros insatisfactorios. Hay que dar oportunidad a la pareja —o parejas— para construir unas relaciones sexuales con mayor nivel. Por otro lado, recalca que es importante no considerar al orgasmo como la meta de un encuentro sexual y que puede haber más o menos placer, pues la idea es divertirse.