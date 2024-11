La serie 'Beguinas' se inspira en los llamados beguinatos, comunidades de mujeres que desde el siglo XIII defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y la Iglesia en España. Protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González echa una mirada no solo a la historia y la forma de vida, también, en palabras de Amaia , carga un mensaje de empoderamiento femenino y la búsqueda de la felicidad como fin.

Amaia Aberasturi, de 27 años, es una actriz española de cine y televisión. En el 2020 fue nominada a los Premios Goya por su interpretación de 'Ana' en 'Akelarre', película de época de Pablo Aguero que presenta a un grupo de mujeres acusadas de brujería que buscarán defender sus derechos.

"Lucía, mi personaje en Beguinas es un personaje muy diferente a todo lo que había hecho. He tenido personajes de época como en 'Aquelarre' donde era una chica pobre, pero nada que ver con Lucía. El hecho de que me den la oportunidad de ser una noble, pocas veces se me ha presentado por no decir ninguna. Me parecía algo diferente y como actriz me gusta hacer cosas diferentes", nos dice Amaia, vía Zoom, desde España.

Serie española está ambientada en el siglo XVI. Foto: difusión

En esta producción de Atresmedia, Amaia Aberasturi comparte créditos con Yon González (‘Gran hotel’, ‘Bajo sospecha’). Interpretan, respectivamente, a Lucía de Avellaneda y a Telmo Medina, dos jóvenes que tendrán que sortear las imposiciones sociales de la época y arriesgarlo todo por amor. Ella está de novia con un hombre bueno, pero al que no ama. Y alrededor, situaciones que muestran las imposiciones de la época, el quiebre de la libertad, sumado a creencias, que aunque parece increíble, siguen vigentes en algunas sociedades.

"A nivel de actriz me parecía un personaje con mucho potencial. La Lucía que comenzó es muy diferente a la Lucía que termina en el último capítulo. Mi personaje como actriz me parece que es un regalo. Hoy en día hay mucha gente queriendo imponer lo que se debe hacer y es un poco lo que le pasa a Lucia y ahí creo que es donde mucha gente se va a ver identificada".

"Lucía es un personaje atemporal -agrega- . Ella misma se sorprende de sus propias reacciones. Creo que jamás se había imaginado contestar a su hermano, ni salir de un sitio corriendo de donde se supone que hay que ser correctos, ni acabar en un Beguinato y menos !vestida de novia!. Siempre hizo caso al resto. Digamos que ella misma se va sorprendiendo con los propios pasos que va dando, pero hay algo en ella de estar harta de hacer siempre de lo que le han dicho que debe de hacer y creo que eso es algo atemporal y con lo que debemos luchar".

Para la actriz es importante seguir contando este tipo de historias "para que no se repita la historia y a la gente que la está padeciendo tratar de sacarla de eso y ayudar. No paremos de luchar y de intentar que todo el mundo tenga una vida digna donde puedas tomar tus propias decisiones, encaminar tu propia vida porque la vida es de uno, nos pertenece. Es un mensaje constante, que en este caso es de una mujer, pero es un mensaje en general. De que tienes que ser feliz, sin hacer daño a los demás. Cada uno tiene que luchar por su felicidad. Y si aún hay países y culturas donde una mujer no tiene derechos hay que dar voz y voto a estos personajes para que lleguen al mundo entero".

Amaia Aberasturi y Yon González, protagonistas de 'Beguinas'. Foto: difusión

Hay algunos actores que señalan que no necesariamente su trabajo es para dar mensajes. ¿Qué opinas?

Yo si pretendo, sinceramente. Creo yo que mi profesión tiene un poder muy grande y no solo con mi personaje, con toda la serie. Tenemos un poder muy grande en dar visibilidad a situaciones y no pretendo dar escarmiento ni decir a nadie lo que debe hacer ni mucho menos, pero sí creo que es una oportunidad de abrir los ojos y dar mensajes y quien quiera captarlos que los coja. Por suerte he ido teniendo una carrera profesional donde no todos, pero casi todos mis proyectos han tenido un trasfondo importante que hacer llegar al público.

¿Qué es lo que quiere decir la serie, en tu opinión?

Por un lado está el empoderamiento femenino, las Beguinas son mujeres que creen en Dios, pero no en la iglesia. Entonces se muestra, de alguna manera, que cuando vas en contra del poder, como realmente este te puede destrozar. Estamos dando visibilidad a historias que ocurrieron hace siglos y siguen ocurriendo. Por otro lado, creo que tiene muchos componentes atractivos, por ejemplo, una historia de amor preciosa. No todo es duro y oscuro. Tiene de todo, unas de cal, otras de arena. Hay una parte histórica que es preciosa también, vamos a ver una historia de amor del colectivo lgtbq+. Y también hay thriller. Creo que es una serie que tiene muchos para gustar no solo por el mensaje de mujeres empoderadas.

¿Dónde se puede ver 'Beguinas'?



'Beguinas’, serie original de ATRESMEDIA, está disponible en atresplayer internacional www.atresplayer.com. Cuenta con diez episodios de 50 minutos cada uno.