La serie que retrata parte de la vida de Dina Boluarte y su presunta relación con el escándalo conocido como el 'Caso Rolex' ha lanzado lo que sería su primer adelanto. El avance ha generado un gran interés entre los espectadores, quienes ya comentan sobre el impacto de las primeras escenas filtradas en redes sociales. La producción, centrada en la presidenta peruana, abordará los polémicos intercambios de regalos y favores que involucrarían a figuras políticas clave de Perú.

Las imágenes iniciales muestran a una figura que representa a Boluarte en su oficina presidencial, justo antes de recibir la visita de un personaje similar a Wilfredo Oscorima, supuesto gobernador de Ayacucho. En la escena, el popular 'wayki' entrega un lujoso reloj Rolex a la mandataria, en un gesto que alude a las acusaciones de intercambio de favores. Este primer vistazo ha sido ampliamente comentado por su tono dramático y por la forma en que aborda uno de los episodios más controversiales de la política peruana reciente.

FILTRAN revelador VIDEO de la serie sobre Dina Boluarte y el Caso Rolex: estas serían las primeras escenas

El adelanto de la serie, que se ha vuelto viral en redes, muestra a la actriz que interpreta a Dina Boluarte en una escena clave, donde expresa nerviosismo por una reunión. “¿Y si me trabo? Tú sabes que estas reuniones me ponen muy nerviosa”, dice la actriz, capturando la aparente tensión de Boluarte en un aspecto poco conocido sobre ella hasta ahora. La respuesta de quien sería Oscorima, “Para eso te he traído algo”, añade un tono de complicidad, ya que lo que le entrega es un reloj Rolex dentro de una caja, en una escena cargada de simbolismo y suspenso.

El momento culminante del adelanto es el intento del personaje de Oscorima por ganarse la confianza de Boluarte. “Para que agarres confianza, tienes que verte bien en televisión, para que sepan con quién están tratando”, comenta mientras ofrece el costoso reloj. La serie, además de enfocarse en el Caso Rolex, promete explorar otros aspectos de la vida política de Dina Boluarte, generando expectativas sobre su veracidad y fidelidad a los hechos.

De acuerdo con el periodista Adrián Sarria, el proyecto no será una película, sino una serie del género comedia que se estrenará en noviembre. Además de contar con la participación de Lilian Nieto, el elenco incluirá a los actores Alberick García, Sandro Calderón y Ana Moreno.

Lilian Nieto interpretaría a Dina Boluarte. Foto: Difusión

¿Cuándo se estrenará la serie sobre Dina Boluarte y el Caso Rolex?

La serie, aún sin título oficial, se estrenará en noviembre, según información difundida en redes sociales. Aunque no se han confirmado la hora ni el canal de transmisión, la expectativa es alta, ya que este proyecto ha sido uno de los más comentados del año en Perú. El contenido de la serie ha causado revuelo, especialmente por su potencial de mostrar detalles ocultos sobre el escándalo que involucró a Dina Boluarte

Desde su anuncio, la serie ha despertado un fuerte interés mediático, debido tanto al tema que aborda como a su enfoque. La producción ha sido descrita como un drama político con elementos de ficción, lo que ha llevado a muchos a preguntarse hasta qué punto reflejará la realidad de los hechos o si se tratará de una interpretación artística de los mismos. Sin embargo, la viralización del adelanto muestra que el interés del público por conocer más sobre Dina Boluarte y el Caso Rolex no ha hecho más que crecer.

Usuarios en redes vacilan a Dina Boluarte por su próxima serie

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar, acumulando miles de comentarios que iban desde lo humorístico hasta lo crítico. Algunos destacaron la calidad de la interpretación, mientras que otros consideraron que la escena refleja la percepción pública de Boluarte y su gestión. Las imágenes también provocaron un debate sobre dónde trazar la línea entre la sátira y el respeto hacia las figuras políticas, particularmente en un contexto marcado por el descontento social.

No es la primera vez que Dina Boluarte se convierte en blanco de parodias en redes sociales. En ocasiones previas, ya había sido objeto de burlas similares, especialmente tras la polémica por la supuesta compra de relojes de lujo Rolex, lo cual desató cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la ética en su rol de liderazgo.