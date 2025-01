“Operación Zulu”: una historia violenta

Hasta hace un tiempo, era posible encontrar en la parrilla de Neftlix una película que sugiero ver (o buscar en otras plataformas) por su capacidad de divertimento sin que te estén tomando el pelo. Hay que hacer este tipo de precisiones, más aún en tiempos como los que corren, en donde los trabajos de divertimento son víctimas de las más endiabladas poserías valorativas (basta ver los foros de cine, en donde solo existe el cine de autor). Se parte de la idea de que este tipo de películas son malas por esencia, condenadas al olvido sin importar si cuentan o no con actores y actrices reputados, y lo que es peor, sin apreciar sus logros narrativos en la medida que merece ser evaluado todo proyecto artístico. Que muchas películas de divertimento no pasen de la media, no quiere decir que todas sean olvidables.

Operación Zulu (2013) del director francés Jérome Salle, es una película para pasarla, principalmente luego de una extenuante jornada de trabajo. No es una película para verla sin verla, menos para mirarla mientras se usa el WhatsApp. En sus coordenadas narrativas, requiere de una inicial atención del espectador. No es una obra maestra de las películas de divertimento tipo Duro de matar 1 y 2, pero sí tiene todos los elementos para ser considerada, en el curso de los años, como una muy buena película de acción. En su aparente deuda con el género policial, Operación Zulu nos brinda el retrato de todo un contexto cultural y político muy ajeno al nuestro.

Dos policías: el bueno, Ali Sokhela (Forrest Whitaker) y el malo, Brian Epkeen (Orlando Bloom), tienen que investigar el asesinato de una joven, cuyo cuerpo acaba de ser encontrado en una playa. Los policías realizan las pesquisas respectivas y se dan cuenta de que ese crimen no es más que el eslabón secundario de una serie de muertes ligadas a un plan de experimentación de productos médicos que, para comprobar su funcionalidad en el mercado europeo y norteamericano, deben ser puesto a prueba previamente en los sectores más pobres de la sociedad sudafricana.

Tenemos lo que la historia demanda: sangre, tiros y mutilaciones (por demás impactante la tortura al inspector Fletcher), pero está del mismo el conflicto de los hombres de ley. Sokhela es una persona proba que no puede ser precisamente un hombre a causa de un ataque que sufrió de niño; en cambio, Epkeen es un seductor empedernido que ha perdido a su mujer y que sufre el desprecio de su hijo.

La investigación de las muertes y el conflicto personal de los agentes, no desentonan. Este equilibrio le da otro tono a una película que, bajo una dirección efectista, habría quedado en el apartado de los proyectos olvidables. Operación Zulu entretiene, pero también cuestiona. Búsquenla. Vale la pena.