¿Cuándo se estrena 'Solo leveling' temporada 2 en Crunchyroll? Esta sería la fecha de estreno

A principios de 2024, Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime, lanzó la primera temporada de ‘Solo Leveling’, que fue animada por el reconocido estudio A-1 Pictures y que contó con la dirección de Shunsuke Nakashige. La primera temporada constó de 12 episodios de 23 minutos, donde los espectadores pudieron disfrutar del inicio de la fascinante historia de Sung Jinwoo.

Como una sorpresa adicional para los fans, durante la proyección de la película ‘Solo Leveling, segundo despertar’, se presentaron los dos primeros episodios de la nueva temporada en las pantallas de cine, lo que marca un emocionante preludio de su nueva entrega.

¿Cuál será la fecha de estreno 'Solo leveling' temporada 2 en Crunchyroll?

Crunchyroll, confirmó que la nueva temporada de 'Solo leveling', titulada 'Solo Leveling Temporada 2: Arise from the Shadow', se estrenará en enero del año 2025, aunque no especificó la fecha exacta. Esto se dará a conocer en los próximos días.

Es probable que la segunda temporada de 'Solo Leveling' retome la historia desde el punto exacto en que finalizó la primera entrega y explore las nuevas etapas en la vida de Sung Jinwoo (el protagonista) que tendrá que enfrentar desafíos cada vez más exigentes, así como a enemigos aún más poderosos.

'Solo leveling' temporada 2: personajes principales

Sung Jinwoo : este personaje central ha demostrado ser un cazador excepcional, pues ha enfrentado y superado múltiples desafíos desde los primeros episodios de la serie.

: este personaje central ha demostrado ser un cazador excepcional, pues ha enfrentado y superado múltiples desafíos desde los primeros episodios de la serie. Cha Hae-in : es reconocida como una cazadora de alto rango y su participación en esta temporada será crucial.

: es reconocida como una cazadora de alto rango y su participación en esta temporada será crucial. Choi Jong-in : uno de los cazadores más poderosos dentro del universo de 'Solo Leveling', cuya fuerza y liderazgo son elementos fundamentales en la jerarquía de cazadores.

: uno de los cazadores más poderosos dentro del universo de 'Solo Leveling', cuya fuerza y liderazgo son elementos fundamentales en la jerarquía de cazadores. Baek Yoonho: este cazador destaca no solo por su poder, sino también por su papel destacado en los acontecimientos de esta nueva entrega.

Sinopsis de la primera 1 de 'Solo leveling'

En un universo donde ciertos individuos, conocidos como "cazadores", poseen habilidades mágicas que les otorgan poderes extraordinarios, su misión principal es combatir monstruos y otras criaturas peligrosas para proteger a la humanidad de una destrucción inminente.

Entre ellos, Sung Jinwoo destaca, pero no por su fortaleza, sino por ser considerado uno de los cazadores más débiles y frágiles. Su existencia está marcada por una constante lucha por sobrevivir, con frecuencia al límite de sus capacidades. Todo cambia radicalmente cuando, durante una misión en una mazmorra doble increíblemente peligrosa, Sung Jinwoo y su grupo se enfrentan a un desafío devastador en el que lograr sobrevivir.

Este traumático encuentro desencadena un giro inesperado en su vida: un programa enigmático conocido como el Sistema lo elige como su único jugador. Esto no solo lo salva, sino que también le concede una habilidad única y revolucionaria: la capacidad de subir de nivel sin ningún límite, algo inaudito en su mundo.

A partir de ese momento, Jinwoo emprende un viaje épico, enfrentándose a toda clase de adversarios, desde feroces monstruos que habitan las mazmorras hasta desentrañar sus profundos secretos.

¿Cuándo se estrenó la película ‘Solo Leveling, segundo despertar’

La película 'Solo Leveling, segundo despertar’ se estrenó el pasado jueves 5 de diciembre a nivel nacional. Esta cinta presenta un emocionante resumen de la primera temporada del anime y ofrece un adelanto exclusivo de los dos primeros episodios de la esperada segunda temporada.

Cabe indicar que aquella cinta cinematográfica está dirigida por Shunsuke Nakashige, reconocido por su trabajo en producciones populares como Sword Art Online y Digimon. Asimismo, la realización y distribución están a cargo de A-1 Pictures, Crunchyroll y Sony Pictures.