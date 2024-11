Sean Penn: "Aliento a que todos sean políticamente incorrectos"

El ganador del Oscar, Sean Penn, hizo un llamado a la ser tan políticamente incorrecto como su corazón desee. "Aquellos que me conocen un poco y saben cómo ha sido mi vida comprenderán que no suelo perder la oportunidad de expresar una opinión”, dijo luego de ser homenajeado en el Festival de Cine de Marrakech en Marruecos.

El actor y activista hizo referencia al llamado Debate Munk sobre lo políticamente correcto celebrado en 2018 entre el erudito británico Stephen Fry y el psicólogo clínico Jordan Peterson en Toronto. “Stephen Fry estaba dando una especie de argumento de cierre y es muy importante que recordemos. Si bien Steven es una persona de mentalidad muy progresista, criticó a los liberales del otro partido”, continuó Penn.

Agregó que "En todo el mundo existe una demanda de diversidad, pero no de diversidad de comportamientos ni de opiniones o de lenguaje. Simplemente, alentaría a todos a ser tan políticamente incorrectos como deseen y a participar en la diversidad y a seguir contando esas historias. Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí. Gracias”.

Penn recibió el premio de manos de la actriz italiana Valeria Golino, con quien ha sido muy amigo desde que ella apareció en su debut como director en 1991, 'The Indian Runner'. El actor estrenará en breve la película 'War Through the Eyes of Animals' cuyos protagonistas principales son animales que sufren el terrible conflicto entre Rusia y Ucrania.

El Festival de Cine de Marrakech es el más importante de África. Durante la premiación, la actriz Valeria Golino contó con Penn son amigos hace décadas. "Actor, director, militante e individuo. No es fácil encontrar a un hombre tan complejo y carismático”, dijo destacando su “temperamento volcánico”.

La directora agregó que Penn es un cineasta que apuesta por “llevar a escena las luchas de los que permanecen callados”, de los “antihéroes”, y destacó Into the Wild, una “película de culto” que dirigió y que, es de esas que “son capaces de cambiar una vida”.