Esta playa al norte del Perú se ha visto afectada por el Megapuerto de Chancay: "Era hermosa y ahora está destruida"

La construcción del Megapuerto de Chancay, un ambicioso proyecto de infraestructura portuaria, ha dejado huella en las playas del distrito, afectando gravemente el balneario de Chorrillos, ubicado en la provincia de Huaral. Una playa que solía ser un centro turístico y económico para los comerciantes locales, hoy presenta un panorama desolador.

Una playa que ya no es la misma

Con décadas de tradición, la playa Chorrillos era un lugar concurrido en temporada de verano. Comerciantes, como los que alquilan sombrillas y venden alimentos, encontraron durante años una fuente de sustento en este lugar. Sin embargo, tras la llegada del megapuerto, el paisaje cambió radicalmente. “Miren cómo nos ha dejado el megapuerto. Antes teníamos una playa inmensa, ahora no hay espacio, no hay arena, no hay comercio”, relata una comerciante afectada a Exitosa.

Los geotubos instalados en la orilla, junto con los escombros y piedras dispersos, han transformado al balneario en un área que muchos turistas prefieren evitar. “La gente solo viene, baja y menea la cabeza, y dice qué triste que esta playa se haya destruido. Era hermosa, pero ahora ya no se puede hacer nada”, expresó Angélica Valencia, representante de la asociación de este balneario.

El impacto en la economía local

El daño no es solo ambiental, sino también económico. Comerciantes que dependían de la afluencia de visitantes ven su economía gravemente afectada. "Tengo 18 años trabajando en esta playa. Soy sombrillera. La playa está destruida por causa del megapuerto. La gente viene y se retira porque no hay playa, no hay arena. Con lo poquito que recibimos debemos sustentar nuestros gastos", lamenta otra comerciante. Además, señala la falta de acción de las autoridades locales: “Ellos ven su beneficio, pero no ven el nuestro. Nos han dejado en la pobreza”.

Incluso, muchos trabajadores han tenido que abandonar la playa en busca de nuevas oportunidades en otros lugares. “Mis compañeros ya no vienen porque no hay sitio. Todo está lleno de piedras y basura”, añade otro comerciante, resaltando la frustración generalizada entre quienes dependen de este espacio.

Protestas y promesas de soluciones

Cansados del abandono, los comerciantes y residentes locales han organizado protestas para exigir soluciones. Con pancartas en mano, se dirigieron a la empresa Costco Shipping, responsable del megapuerto, y a las autoridades locales. Durante la protesta, el subprefecto de Huaral, Jorge Arrieta Camacho, reconoció el daño: “No es un presunto, el daño es real”. Asimismo, anunció la creación de una mesa de trabajo entre la empresa, los comerciantes y las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, los comerciantes desconfían: “Nos dicen que llegaremos a un arreglo, pero el tiempo pasa y no hacen nada”.

El ingeniero Emerson Basán, subgerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad de Chancay, aseguró que han tomado acciones legales y administrativas: “Hemos solicitado informes y presentado denuncias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero nos responden que está en investigación”.