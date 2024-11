Quincy Jones, el genio que revolucionó la música

Desde Frank Sinatra, Aretha Franklin, Ray Charles hasta Michael Jackson. Ha fallecido a los 91 años, Quincy Jones, el productor que impulsó las carreras de las leyendas de la música, ganador de más de dos decenas de Grammys, que compuso bandas sonoras para películas como In the Heat of the Night, El color púrpura y que cuestionó la trayectoria de The Beatles o del rey del pop.

“Ni siquiera puedo explicar lo que está pasando en mi cabeza ahora mismo, porque sé que tengo que estar aquí y concentrada, pero acabamos de perder al extraordinario Quincy Jones”, declaraba Whoopi Goldberg haciendo una pausa en el programa ‘The View’. La actriz lo conoció mientras filmaba la película El color púrpura. “No tenía mejor amigo. Siempre me decía que me mantuviera firme y siempre lo hago y siempre lo haré, porque puedo hacerlo”.

Nacido en Chicago, fue hijo de un carpintero y su madre trabajaba en un banco antes de ser diagnosticada de esquizofrenia. “Hay dos tipos de personas, las que tienen y las que no. No tengo ni idea de lo que significa ‘madre’ y es increíble”, decía Jones en una entrevista. “Debes tener un cuidador hombre o mujer antes de los 9 años o tienes un vacío que debes llenar el resto de tu vida. Nosotros compensamos. Es muy profundo”.

Su carrera se inició en Washington cuando era adolescente, tras el divorcio de sus padres. Por esos años, conoció a Ray Charles. Quincy Jones logró varios récords; entre ellos, fue el primer director musical afroamericano en ser nominado a los Óscar. Se dice que los ejecutivos que lo contrataron para la película Mirage (1965) se enteraron de ello luego de conocer las nominaciones.

“Lo extrañaremos muchísimo”, publicaba en X el director Clint Eastwood al conocer el comunicado de la familia. “Con el corazón lleno pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”.

“Michael Jackson no tenía tanto talento”

Quincy Jones estuvo detrás de los éxitos del rey del pop, ‘Thriller’, ‘Off the Wall’ y ‘Bad’. Pero a pesar de los reconocimientos que lograron, terminó acusándolo de plagio y derribando al ‘ídolo’. “He trabajado con Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Billie Holiday, Aretha Franklin y, sobre todo, Ray Charles... ¿Cree que podría sentir celos de Michael Jackson? Michael no tenía tanto talento. Era grande, pero no jugaba en la liga de los que acabo de citar. He tenido siete hijos y participado en 40 películas. No tengo tiempo para perder en tonterías”, respondía a El País.❖ La Academia reconocerá su carrera con el Óscar honorífico en el evento del domingo 17. En Q: The Autobiography of Quincy Jones, el productor afirma que pudo encontrar un refugio en la música. “Ahí fue donde empecé a encontrar la paz. Tenía 11 años. Sabía que esto era lo mío. Para siempre”.