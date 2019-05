Will Smith sobre Aladdin: “Quería rendir homenaje a Robin Williams”

Disney sigue recuperando sus clásicos de animación con una nueva versión de 'Aladdin'. Los míticos personajes de la cinta de 1992 ahora cobran vida en esta versión de acción real dirigido por Guy Ritchie y protagonizado por Will Smith encarnando al divertido Genio, además de los actores Naomi Scott y Mena Massoud como Jasmine y Aladdin.

Este mágico personaje fue interpretado por Robin Williams en la adaptación animada que produjo la casa de Mickey Mouse hace más de 27 años.

"Una de las novedades más brillantes de esta versión es la idea de que la princesa Jasmine quiere gobernar", aseguró Will Smith en una rueda de prensa celebrada durante la presentación del filme en Londres. "Esta nueva trama era una forma delicada y fantástica de introducir un elemento moderno en este personaje", explicó el actor, quien afirmó que "es ridículo que una mujer no pueda ser sultana".

Esta versión de acción real incluye una canción inédita titulada 'Speechless' e interpretada por Jasmine, una llamada de atención de la princesa que reclama el liderazgo y que para Smith supone "la seña de identidad de esta nueva versión".

Asimismo, en dicha conferencia, Smith resaltó con gran entusiasmo su emoción por ser parte de esta nueva versión de Disney “Que te llamen para hacer del Genio en 'Aladdín' es como si te llamaran para hacer de Al Pacino en 'El Padrino'". Una responsabilidad que, por lo que hemos visto en los adelantos y en el número musical 'El Gran Alí', cumple a la perfección. "Lo que quería hacer era encontrar una manera de rendir homenaje a Robin Williams", admitió el actor.

Sinopsis de Aladdín (2019)

Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una metrópoli de calles estrechas y plagadas de gente, donde en lo más alto puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí vive la joven princesa Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que la posea.



Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney Aladdín (1992) está dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Sherlock Holmes: Juego de sombras), y el guión lo firma John August (Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate). El reparto protagonista del filme está formado por Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el villano Jafar, Nasim Pedrad (New Girl) como Dalia, Navid Negahban (12 valientes) como el sultán de Agrabah, Billy Magnussen (Maniac) como el Príncipe Anders y Will Smith (Bright) como el Genio.