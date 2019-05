Game of Thrones 8X04 EN VIVO: dónde y cómo ver el capítulo gratis

Luego de la emocionante batalla de Winterfell, la exitosa Game of Thrones llega con el capítulo 8x04 a través de HBO.

En el capítulo que se estrenará este domingo 5 de noviembre se verá el encuentro que tendrá Cersei Lannister con Jon Snow y Daenerys Targaryen.

El adelanto del cuarto episodio de la octava y última temporada mostró las consecuencias de la batalla y como varios personajes despiden a los caídos en las afueras de Invernalia.

¿Cómo ver Game of Thrones gratis?

Como la mayoría de servicios de streaming, HBO GO permite la suscripción por un mes sin ningún compromiso. Para activar esa opción solo deberás tener una cuenta en App Store o Google Play para descargar la aplicación. Además, hace poco se habilitó la app en algunos modelos de Smart TV en los que antes no estaba disponible.

Esta suscripción prueba dura 30 días y antes que se termine el plazo lo único que se debe hacer es cancelar la suscripción y no te cobrarán el mes que viene. Para esto solo se necesita tener vinculada una tarjeta de débito o crédito en la tienda virtual de tu dispositivo.

Luego que esté suscrito a HBO GO podrás disfrutar de todas las temporadas de 'Game of Thrones', incluida la octava.

¿Cuál es el precio de HBO GO?

- Perú: 31.90 soles al mes.

- Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

- México: 149 pesos al mes.

- España: 7,99 euros al mes.

- Colombia: 29.900 pesos al mes.

- Ecuador: 12,99 dólares al mes.



Estas son las plataformas para ver GOT 8X04

HBO GO

Gracias a la aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.

HBO Now

Al igual que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido que el canal contiene.

Amazon Prime Video

Esta plataforma utiliza el servicio de HBO para transmitir la octava y última temporada de GOT. Esto no se traduce en pagar una doble suscripción, así que no hay de qué preocuparse.

Horarios para ver Game of Thrones en Latinoamérica

- Perú: 8:00 p. m.

- México: 8:00 p. m.

- Panamá: 8:00 p. m.

- Ecuador: 8:00 p. m.

- Colombia: 8:00 p. m.

- Venezuela: 9:00 p. m.

- Chile: 10:00 p. m.

- Argentina: 10:00 p. m.

- Bolivia: 9:00 p. m.

- Uruguay: 10:00 p. m.

- Paraguay: 10:00 p. m.

- Brasil: 10:00 p. m.

- Costa Rica: 7:00 p. m.

- Cuba: 8:00 p. m.

- Guatemala: 7:00 p. m.

- Honduras: 7:00 p. m.

- Nicaragua: 7:00 p. m.