Shazam!: DC Cómics eliminó 24 minutos de la película antes de su estreno

DC Cómics y Warner Bros lo buscaron y lo encontraron; Shazam! es un éxito en la taquilla a nivel doméstico y mundial. La aventira de Billy Batson ha conmovido a millones y se ha ganado una secuela dentro del DC Universe.

La primera entrega del 'Campeón Trueno' continua en cartelera, pero ¿sabias que es una película 'incompleta? Luego de la explicación, entenderás lo que ocurrió con la cinta antes de su estreno a nivel mundial

Habiendo superado la meta de 100 millones de dólares en Estados Unidos, la editora de la película, Michel Aller, reveló un importante detalle sobre la primera parte de 'Shazam!'. Tuvieron que eliminar una gran cantidad durante la fotografía principal de Warner Bros. Si aún no has visto la película, te recomendamos no leer el siguiente texto por su alto contenido de spoilers.

Aller precisó: “Teníamos mucho material. Cuando compres el DVD, podrás verlo, creo que tenemos 20-24 minutos de escenas borradas. Y una de las escenas que lamentablemente tuvimos que quitar fue una entre el joven Billy y Mary cuando el primero está a punto de salir a hurtadillas. Es una escena muy conmovedora, pero ocurría muy pronto en la película, y durante ese tramo intentábamos llegar al personaje de Shazam, así que no podíamos poner todo lo que nos gustaba en la primera parte de la película. Así que esa fue una escena que quitamos. Me alegro de que haya DVDs para que podamos mostrar estas grandes escenas”.

Recordemos que durante el film, el Dr. Thaddeus Sivana hace gala de sus nuevas habilidades y fechorías al matar a todas las personas dentro de una sala; incluyendo a su padre y hermano. Según Aller, esta escena debió de transcurrir dentro de su mansión durante la celebración de Navidad. La idea fue replanteada y se modificó la escena casi en su totalidad.

Si eres de los seguidores más entusiastas de 'Shazam!' es un hecho que tendrás que adquirir la versión casera de la película para poder vivir la experiencia completa de esta.