Game of Thrones: HBO da acceso gratuito a su señal para ver inicio de temporada 8

¡Atención! Si eres fanático de Game of Thrones, HBO te tiene una buena noticia. A solo horas del estreno de GOT 8x01, los televidentes podrán disfrutar de los canales premium para ver el inicio de temporada.

Mediante sus redes sociales, la empresa emitió un comunicado dónde detalla de qué manera se podrá ver el primer episodio de Game of Thrones, Winter is here, el cual solo durará 54 minutos, el más corto de toda esta temporada.

Si no te percataste, desde el pasado 12 de abril las señales de cable en Latinoamérica liberaron el paquete de HBO para que sus televidentes, que no han contratado el servicio adicional, puedan disfrutar de Game of Thrones 8x01.

En Perú, Movistar TV, Direc TV y Claro TV se sumaron a esta decisión de HBO y permiten que sus usuarios vean la programación del canal de cable. En redes sociales los más emocionados son los usuarios, ya que pueden ver gratis el primer episodio de la octava temporada de GOT este domingo desde las 8:00 p. m.

¿A qué hora ver Game of Thrones 8x01?

-México: 8:00 p.m.

-Panamá: 8:00 p.m.

-Ecuador: 8:00 p.m.

-Colombia: 8:00 p.m.

-Perú: 8:00 p.m.

-Venezuela: 9:00 p.m.

-Chile: 10:00 p.m.

-Argentina: 10:00 p.m.

-Bolivia: 9:00 p.m.

-Uruguay: 10:00 p.m.

-Paraguay: 10:00 p.m.

¿Con cuántos episodios contará la temporada 8 de Game of Thrones?

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis capítulos que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Sin embargo, el escritor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ manifestó su molestia el pronto fin de ‘Juego de Tronos’ y reflexionó sobre el largo camino que han recorrido los habitantes de ‘Westeros’ a lo largo de las ocho temporadas de la serie.

Martin respondió: "No creo que deba ser la temporada final. Pero aquí estamos. Me parece que acabamos de empezar la semana pasada. ¿Ha sido más largo que eso? El tiempo ha pasado en un borrón”, finalizó.