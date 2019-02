Premios Oscar: La inolvidable euforia de Roberto Benigni al ganar por "La vida es bella"

Más contento que cualquier. En 1997, el actor Roberto Benigni llegó a Los Ángeles para ser parte de la gala más importante del cine, los Premios Oscar. De la mano de su película "La vida es bella", el italiano fue con la esperanza de poder quedarse con la estatuilla, sin imaginar que esto sí sucedería.

Lo que Benigni no anticipó era que ese año no solo se llevaría un premio, sino dos a casa: "Mejor actor" y "Mejor película extranjera". La vida es bella no solo era su cinta más ambiciosa, sino la más personal, al ser ambientada en tiempos de guerra y protagonizada por un padre y su pequeño hijo.

El canal de YouTube de los Oscar atesora entre sus videos la eufórica reacción de Roberto Benigni con más de 8 millones de visualizaciones en el portal. En aquella ocasión, el actor y director saltó, corrió, gritó, río, lloró, y hasta besó varias veces a Sofía Loren, de quien dijo "estoy aquí en los Oscar, pero me gustaría tener a ti".

Premios Oscar: La vida es bella gana como "Mejor película extranjera"





Su discurso no fue solo escuchado atentamente por Gwyneth Paltrow, Steven Spielberg y Goldie Hawn, quiénes lo miraban sorprendidos y entre risas por su accionar, sino también por su esposa, Nicoletta Braschi, a quien Benigni finalmente le dedicó el premio Oscar.



En aquel año, la categoría “Mejor película extranjera” tenía como nominados a: La vida es bella; Tango (Argentina); El abuelo (España); Niños del cielo (Irán), y Estación central (Brasil).



En la tanda de “Mejor actor”, de la cual Roberto Benigni también se quedó con la estatuilla estaban: Tom Hanks (Rescatando al soldado Ryan); Ian McKellen (Dioses y monstruos); Nick Nolte (Días de furia); Edward Norton (América X).