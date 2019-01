Avengers 4: ¿Katherine Langford reveló cómo lucirá en la cinta de Marvel?

Para muchos el ingreso de Katherine Langford, ex 13 Reasons Why, a Advengers 4: Endgame fue todo un sucedo dentro del Universo Cinematrográfico de Marvel (UCM).

Tras la confirmación de su participación en la cinta, fanáticos de la saga vienen especulando sobre su personaje dentro de la cuarta entrega de 'Los Vengadores'. Todo parece indicar que Langford habría dado un breve spoiler de su interpretación, con su reciente publicación en Instagram.

En redes sociales, seguidores de Marvel apuntaban a la posibilidad de que la actriz interpretara a Kate Bishop, una versión adolescente y femenina de Hawkeye, tal vez como parte del reparto de los 'Young Justice', uno de los proyectos del futuro de la franquicia superheroica.

Sin embargo, el nuevo look de Katherine Langford ha hecho cambiar de parecer de los seguidores. Su nuevo peinado estaría dando a pensar que la joven daría vida a Morgan Stark, la hija de Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). La ex protagonista de '13 Reasons Why' desveló su nueva apariencia mediante un post en Instagram bajo la leyenda: "Estoy preparada".

Fans explican que de entre todos los personajes con los que se ha asociado a Langford, Morgan Stark sería la opción más lógica, ahora que su color de pelo coincide con el tono pelirrojo de la que sería su madre en la ficción.

Además, los constantes rumores sobre la posibilidad de que 'Avengers 4: Endgame' tenga la mira puesta en los viajes en el tiempo, abren las probabilidades de que Langford de vida a una versión futura de la hija de Stark y Potts.