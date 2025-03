Eclipse solar del 29 de marzo de 2025: ¿por qué en Florida no se podrá ver este fenómeno?

El eclipse solar en Estados Unidos 2025 será uno de los eventos astronómicos más esperados del año, con millones de personas preparándose para observar el fenómeno. Sin embargo, no todas las regiones del país contarán con la misma suerte. En particular, Florida tendrá una visibilidad muy limitada, lo que ha despertado dudas entre residentes y aficionados a la astronomía.

El eclipse del 29 de marzo no será total en Estados Unidos, pero ofrecerá un espectáculo parcial en varios estados. Pese a su magnitud, la península floridana quedará prácticamente al margen. A continuación, se detallan los motivos de esta limitación y los territorios que sí podrán disfrutarlo.

¿Por qué Florida quedará fuera de la zona de visibilidad del eclipse solar?

Florida, conocida por su ubicación privilegiada para observar fenómenos naturales, no contará con una vista clara del eclipse solar en Estados Unidos este 2025, según The Northwest Florida Daily News. La razón se debe a que el estado no está dentro del trayecto de este suceso astrológico.

Por otro lado, este tipo de eclipse sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, aunque no llegan a alinearse de forma ideal. En este evento, la Luna pasará a ocultar una fracción del Sol, lo que causará una apariencia similar a una media luna o a un disco solar parcialmente recortado.

¿En qué estados sí se podrá ver el eclipse solar de marzo 2025?

Aunque Florida no tenga protagonismo, otros territorios sí disfrutarán de una excelente vista del eclipse solar en Estados Unidos. Según la NASA, el noreste de Estados Unidos contará con la presencia de este fenómeno astrológico durante el amanecer. Algunas de las ciudades nombradas por esta entidad son las siguientes:

Baltimore, Maryland.

Boston, Massachusetts.

Búfalo, Nueva York.

Nueva York, Nueva York.

Filadelfia, Pensilvania.

Portland, Maine.

Washington D.C

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar visible en Florida?

El estado de Florida podría observar otro eclipse solar en el futuro debido a que casi todas sus ciudades estarán dentro de la trayectoria de este fenómeno. Por lo tanto, la fecha estimada para ello sería el 12 de agosto de 2045, según NationalEclipse.com.

Se debe tomar en cuenta que para observar un eclipse solar tienes que colocarte los "anteojos para eclipses" o un visor solar seguro de mano, según la NASA.

No obstante, aquellos anteojos no son las gafas de sol comunes debido a que ellas no son absolutamente seguras para presenciar un eclipse. Los visores solares considerados seguros son más oscuros y deben cumplir con la normativa internacional ISO 12312-2.