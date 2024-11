Un equipo de científicos de la NASA volaba sobre el paisaje desértico y congelado de Groenlandia para probar instrumentos de monitoreo cuando detectaron, a través de un radar avanzado, señales de estructuras inesperadas enterradas bajo el hielo. Estaban a bordo de un avión Gulfstream III, a 150 millas al este de la base espacial Pituffik, cuando el instrumento UAVSAR reveló la ubicación de una instalación secreta que había sido construida durante la Guerra Fría.

“Estábamos buscando el lecho de hielo y apareció Camp Century”, dijo el científico Alex Gardner, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia espacial, en un comunicado de la NASA, cuando sucedió el hallazgo en abril del 2024. “Al principio no sabíamos qué era”, agregó.

¿Qué es Camp Century?

Camp Century fue una base militar secreta construida por el Ejército de los Estados Unidos en 1959, durante la Guerra Fría, en Groenlandia. Su propósito principal era el proyecto "Iceworm", que buscaba establecer una red de misiles nucleares balísticos enterrados en el Ártico, con la intención de ser utilizados en caso de un conflicto con la Unión Soviética.

Aunque en su momento fue presentada como una base de investigación científica, su objetivo militar era garantizar una respuesta disuasoria en el hemisferio norte. La base consistía en una serie de túneles excavados en el hielo, con laboratorios, viviendas y otras instalaciones subglaciares. Abandonada en 1967 debido a la cancelación del proyecto, Camp Century quedó cubierta por capas de nieve y hielo, lo que la ocultó durante décadas.

CampCentury sirvió como una instalación de pruebas para el proyecto 'Iceworm'. Foto: NASA

Sin embargo, en años recientes, el derretimiento de la capa de hielo provocado por el cambio climático ha vuelto a poner la base en el centro de la atención científica. Las estructuras subglaciares de la base ahora están a más de 30 metros bajo la superficie.

El instrumento que permitió detectar Camp Century

UAVSAR (Radar de Apertura Sintética para Vehículos Aéreos No Tripulados) es un sistema de radar avanzado desarrollado por la NASA, diseñado para obtener imágenes detalladas de la superficie terrestre, incluyendo zonas geográficas de difícil acceso. Está instalado en aeronaves no tripuladas, como el Gulfstream III. A diferencia de otros radares, el UAVSAR no solo observa verticalmente, sino que también puede captar información en ángulos laterales, lo que le permite obtener mapas tridimensionales y más detallados de áreas subterráneas o inaccesibles, como las capas de hielo de Groenlandia.

En el caso de Camp Century, el radar proporcionó imágenes de alta resolución que mostraron las estructuras enterradas a más de 30 metros de profundidad, las cuales habían sido previamente inalcanzables con otras tecnologías. Además de redescubrir la ubicación de la base secreta, el hallazgo también ofreció una nueva perspectiva sobre cómo el derretimiento del hielo podría exponer residuos químicos y radiactivos dejados por la base.