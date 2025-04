Anjelica Huston, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ha compartido con el mundo su historia personal sobre la lucha contra el cáncer. A los 67 años, la actriz reveló que en 2019 fue diagnosticada con esta devastadora enfermedad, un evento que la obligó a replantear muchas de las prioridades en su vida. En una entrevista con 'People', Huston detalló cómo la noticia de su diagnóstico fue un "shock", pero también una oportunidad para crecer y redefinir su perspectiva sobre lo que realmente importa. Con valentía y determinación, logró superar la enfermedad, y hoy, a sus 73 años, se siente orgullosa de haber ganado esta difícil batalla.

A lo largo de los años, los detalles sobre su salud habían permanecido en privado, hasta que finalmente decidió compartir su experiencia. La actriz de 'La Familia Addams' y 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' recordó lo difícil que fue enfrentar la enfermedad en solitario, sin la presencia constante de la opinión pública. En sus palabras, no fue un proceso fácil, pero la lucha la hizo más consciente de las cosas que realmente importan en la vida.

Anjelica Huston: un diagnóstico que cambió su vida

El diagnóstico de cáncer de Anjelica Huston llegó como un golpe inesperado, justo después del estreno de 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' en 2019. Según la actriz, enfrentarse a esta noticia fue un momento de gran vulnerabilidad. "Fue un momento muy difícil para mí", declaró, recordando el shock inicial que significó para ella el diagnóstico. Sin embargo, el cáncer le permitió revalorar ciertos aspectos de su vida que antes no había considerado con tanta profundidad.

"Fue un shock, pero me hizo tomar conciencia de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir", confesó la actriz. Esta experiencia transformó profundamente su visión de la vida. Huston destacó que uno de los aspectos más significativos de esta batalla fue aprender a no tomarse la vida tan en serio. “Así que ahora, cuando se presenta la oportunidad, me río y trato de no darle demasiada importancia”, añadió. Esta reflexión subraya cómo la enfermedad, a pesar de lo dolorosa que fue, también le ofreció la oportunidad de liberarse de presiones innecesarias.

¿Cómo superó el cáncer Anjelica Huston?

El camino hacia la recuperación no fue sencillo, pero la determinación de Huston jugó un papel crucial en su proceso de sanación. La actriz, que se muestra siempre optimista, expresó su gratitud por haber superado la enfermedad. "Ya llevo cuatro años, y eso significa mucho para mí", afirmó con una sonrisa de satisfacción, enfatizando lo valioso que es el tiempo para ella ahora. Aunque no especificó qué tipo de cáncer padecía, su fortaleza y resiliencia se destacaron como claves para su recuperación.

"Estoy muy orgullosa de mí misma y he tenido mucha suerte", señaló, reconociendo también la importancia de contar con un equipo médico excepcional que la apoyó en cada etapa del tratamiento. Huston aún se somete a ecografías periódicas, asegurando que la prevención es fundamental. En este proceso de sanación, también entendió la importancia de hablar sobre la enfermedad. Tras mantener su lucha en secreto durante seis años, reveló que decidió compartir su experiencia con el mundo, no solo para sanar, sino también para inspirar a otros. "A veces sientes que no quieres hablar de ello por razones obvias, pero hay mucho que decir sobre hablar de ello, sacarlo a la luz y celebrar el hecho de que uno lo ha superado", afirmó.

Esta mentalidad positiva y su disposición para compartir su vivencia reflejan la fortaleza de una mujer que, a pesar de los obstáculos, se mantiene enfocada en seguir adelante. La vida, para Huston, ahora es una oportunidad para disfrutar de cada momento y aprender a no cargar con el peso de las preocupaciones cotidianas.