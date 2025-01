Swiatek vuela a octavos en Australia, como el 'viejo' Monfils y la heroica Lys

La N.2 mundial Iga Swiatek arrolló a la británica Emma Raducanu, a la que solo le dejó hacer un juego, y se plantó en octavos de final del Abierto de Australia, ronda que también alcanzaron el 'viejo' Gaël Monfils y la heroica Eva Lys.

La ex N.1 polaca no tuvo piedad de Raducanu, ex campeona del US Open (2021), y le infligió un durísimo 6-1, 6-0 en una hora y 10 minutos de juego.

Tras el inicial 1-1, el partido se acabó con once juegos consecutivos de Swiatek, que busca en Melbourne su sexto torneo del Grand Slam.

"Me sentí con mucha confianza, así que empujé a por más", afirmó Swiatek al culminar el encuentro, en el que logró 24 puntos ganadores y acumuló solo 12 errores no forzados.

- De 'lucky loser' a octavos -

La polaca, que a finales del año pasado cumplió un mes de sanción por un positivo en dopaje en principio involuntario, busca su primer título en Melbourne, donde solo consiguió pasar de octavos en 2022, cuando llegó a la semifinal.

En octavos, Swiatek se enfrentará a una de las sensaciones de la primera semana del torneo australiano, la alemana Eva Lys, que derrotó en tres sets a la rumana Jaqueline Cristian.

La joven de 23 años, N.128 del ranking, se convirtió este sábado en la primera 'lucky loser' (que tras perder en la previa accede al cuadro principal por la lesión de otra jugadora) que alcanza la segunda semana desde que el Abierto de Australia se disputa en el Melbourne Park (1988).

"Aún no me creo que sea real. Es una locura", acertó a decir la jugadora nacida en Ucrania tras su victoria.

- Sin representantes sudamericanos -

En el cuadro femenino se clasificaron también para octavos la estadounidense Emma Navarro, la rusa Daria Kastakina y la kazaja Elena Rybakina.

En cambio, quedó apeada la brasileña Beatriz Haddad Maia (N.17 en la clasificación de la WTA y cabeza de serie N.15), superada claramente por la rusa Veronika Kudermetova en dos sets (6-4 y 6-2).

La derrota de Hadad Maia junto a la del argentino Franciasco Cerúndolo, que perdió ante el ídolo local Alex de Minaur en cuatro sets, por 5-7, 7-6 (7/3), 6-3, 6-3, deja al tenis sudamericano sin representantes en la segunda semana de Australia.

Una de las historias de la jornada la protagonizó Gaël Monfils. Tras convertirse la semana pasada en el tenista más veterano en ganar un torneo ATP (luego de su victoria en Auckland), el francés de 38 años se metió en octavos tras superar al estadounidense Taylor Fritz por 3-6, 7-5, 7-6 (7/1) y 6-4.

- Solo superado por Federer -

Solo el suizo Roger Federer accedió a unos cuartos de Grand Slam a una edad más avanzada que la de Monfils: "Sigo jugando por estos partidos. Un gran rival, un gran estadio, un buen ambiente, buena energía. Cuando tienes 38 años es todo lo que quieres. Exactamente por esto sigo jugando", declaró feliz el galo.

En octavos se medirá a otro estadounidense, Ben Shelton (N.20), que derrotó en cuatro sets al italiano Lorenzo Musetti.

A falta del resultado del N.1 Jannik Sinner y de Jasmine Paolini (N.4 en el ranking femenino), el tenis italiano, una de las grandes potencias actuales, metió en octavos a Lorenzo Sonego.

