Real Madrid se medirá de nuevo al Barça en la final de la Supercopa

El Real Madrid intentará el domingo revalidar el título de campeón de la Supercopa de España ante el Barcelona, después de imponerse este jueves por 3-0 en Yedá (Arabia Saudita) a un Mallorca que se desinfló en el final del choque.

El centrocampista inglés Jude Bellingham abrió el marcador (63) cuando más le estaba costando a su equipo, pero el conjunto blanco no sentenció el encuentro hasta el descuento, con el gol en contra del eslovaco Martin Valjent (90+3) y el tanto del brasileño Rodrygo (90+5).

El club merengue se medirá el domingo en la final al Barcelona, con el que perdió en octubre en el Bernabéu por 4-0 en la Liga. Además, la entidad catalana podrá contar en ese partido con Dani Olmo y Pau Víctor, después de que el Consejo Superior de Deportes español concediera el miércoles la cautelar a ambos jugadores.

"Empezamos bien y cuando teníamos que marcar no lo hicimos. Hasta más del 90 no sentenciamos, ese es el resumen de un partido que fue exigente, porque lo intentamos de todas las maneras", declaró en rueda de prensa el técnico italiano Carlo Ancelotti, que no quiso opinar abiertamente sobre el caso de los dos jugadores del Barça.

"En los últimos tiempos el Clásico ha sido imprevisible", señaló el entrenador, antes de vaticinar que el choque "será entretenido porque hay calidad en el campo".

En la historia de la Supercopa de España, el Barcelona ha logrado 14 frente a las 13 del Real Madrid, así que el duelo del domingo se anuncia electrizante, ya que el cuadro madridista tiene la opción de alcanzar a su eterno rival en el palmarés.

- Triunfo laborioso -

En el choque de este jueves, el conjunto blanco empezó asediando el área bermellona, pero se topó con la inspiración del guardameta eslovaco Dominik Greif, que echó el candado a la portería.

Lucas Vázquez gozó de la primera ocasión en el minuto 3 de juego al plantarse solo en la frontal del área, tras una gran jugada del francés Kylian Mbappé, pero el arquero detuvo el balón.

Instantes después, el brasileño Rodrygo puso a prueba de nuevo a Greif con un poderoso zurdazo con poco ángulo que logró despejar el portero.

Bellingham también dispuso de otra oportunidad después de sacar un disparo desde fuera del área que Greif bloqueó casi sobre la línea de gol.

Enfrente, un Mallorca que también daba sustos a los de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el canadiense Cyle Larin no estuvo del todo fino en las dos opciones que tuvo en la primera mitad, de cabeza en el 18 y con el pie en el 30.

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Mallorca avisó con un zurdazo de Dani Rodríguez, pero el esférico se fue por alto.

Al Real Madrid le costó marcar, pero a la tercera fue la vencida. El brasileño Vinicius golpeó primero el esférico al poste, luego Greiff repelió el remate de Rodrygo, y tuvo que ser Bellingham (63) quien logró perforar la portería contraria en el tercer intento.

Vinicius pudo ampliar las diferencias en el 77 al zafarse de dos marcas del Mallorca sobre la misma línea de fondo, pero su remate forzado se marchó desviado.

Dos minutos después, Mbappé chocó ante Greif tras una internada, pero su derechazo fue atajado por el guardameta en otra buena ocasión.

- "Motiva jugar contra el Barça" -

Ya en el tiempo de descuento, un pase envenenado a Mbappé tocó en Valjent (90+3), que desvió el balón y puso el segundo tanto en el electrónico.

Cuando ya estaba todo sentenciado, Rodrygo (90+5), que este jueves cumplió 24 años, mandó la pelota a la red tras un magnífico pase de Vázquez.

Rodrygo recalcó que motiva enfrentarse al Barça. "Jugar una final con esta camiseta siempre lo hace, pero jugar contra el Barcelona, todavía más. Ahora a descansar y a esperar que salga todo bien el domingo", dijo al canal de televisión Movistar+.

