El Ministerio de Educación (Minedu) publicará oficialmente las plazas para auxiliares 2025 en el proceso de contratación este viernes 10 de enero. Con ello, miles de postulantes de diversas regiones del Perú podrán aplicar a una vacante para desempeñar un rol importante de soporte a los docentes en los colegios públicos del país, amparado en la Resolución Viceministerial N. ° 005-2024-MINEDU.

A lo largo de los años, el auxiliar de educación ha sido una pieza fundamental de acompañamiento a los docentes y escolares en los distintos niveles de educación: inicial, primaria y secundaria; siendo en este primero el personal más necesario. Ello ha sido reflejado en aumentos de sueldo que han experimentado y cuyo salario base actualmente asciende a S/2.300, según el Minedu.

Contratación de auxiliares 2025: el rol detrás de los docentes

Para el exministro de Educación, Idel Vexler, los auxiliares de escuelas públicas pueden ganar más que aquellos de colegio privados, en algunos casos. Su función se define como un acompañante pedagógico al docente: "En inicial es muy cercano a la profesora, cumple funciones de apoyo directo al trabajo educativo, por eso participa directamente en actividades de la jornada escolar".

En tanto, en primaria el rol de los auxiliares abarca a uno o más profesores de los diferentes grados, mientras que en secundaria, este se limita considerablemente con hasta un auxiliar para todo el nivel. "El trabajo más cercano al profesor y a los niños y niñas es en inicial, incluso físicamente, en primaria, un poco menos, pero en secundaria es más amplio", sostiene.

Vexler argumenta que en secundaria, los auxiliares no deberían trabajar con tantos grados o con más de ocho docentes o tutores porque, si bien los adolescentes son un poco más autónomos e independientes, el rol de este personal no es administrativo, sino educativo y pedagógico que apoya a la función docente formativa de los escolares, por lo que merece ser sectorizado, no general.

Auxiliares son el principal soporte de los docentes en las escuelas de Perú. Foto: Gob

Auxiliares deberían ser parte de la Carrera Pública Magisterial

Al respecto, el extitular de Minedu, Daniel Alfaro, precisó que los auxiliares deberían ser sometidos a procesos meritocráticos, lo que significa un ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM). "El proceso meritocrático debería tener incentivos, no tanto la contratación, sino el ingreso a la CPM, para una estabilidad laboral y que, en el tiempo, suban en escalas", explicó.

Sin embargo, la situación de los auxiliares es un punto a considerar porque sus salarios son más bajos que los docentes, considerablemente, por lo que las oportunidades para prepararse para un concurso a la carrera magisterial son limitadas, refiere. "Si el Estado quisiera someter a los auxiliares a un proceso meritocrático, tendría que implementar procesos de capacitación llamados formación en servicio", señala Alfaro.

¿Qué dice la Ley de Reforma Magisterial sobre los auxiliares?

La Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, y su reglamento reconocen a los auxiliares de educación como personal esencial para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje en las instituciones públicas de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Especial (EBE).

Entre las funciones específicas de los auxiliares destacan: supervisar y acompañar a los estudiantes durante sus actividades pedagógicas y recreativas, apoyar a los docentes en la planificación y ejecución de actividades educativas, y colaborar en la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Además, deben velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y seguridad en los colegios.

En cuanto a las asignaciones especiales, el marco normativo incluye beneficios para los auxiliares que desempeñan su labor en condiciones geográficas o sociales adversas. Por ejemplo, aquellos que trabajan en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, de frontera o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) reciben bonificaciones adicionales como parte de la política de compensación estatal.

Publicación de plazas para auxiliares 2025

Como parte del proceso de contratación de auxiliares 2025 del Minedu, las plazas para Lima y regiones serán publicadas oficialmente este viernes 10 de enero. Sin embargo, el proceso durará hasta febrero, fecha en que el proceso es presentado a través de un informe hacia las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Para conocer la lista de plazas, dirigirse a este ENLACE.