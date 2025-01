Carlos Sainz sale de su zona de confort en busca de un quinto Dakar

El veterano piloto de rallies español Carlos Sainz, a sus 62 años, está preparado para un nuevo reto: conquistar su quinto título en la categoría de autos del Dakar, que arranca el viernes, y donde estará a los mandos de un nuevo coche.

Arabia Saudita alberga por sexto año el prestigioso rally de aventura y Sainz defenderá allí el título conquistado el año pasado, cuando con un Audi se convirtió en el ganador de más edad de esta mítica prueba.

Añadiendo más dificultades, el piloto madrileño tendrá nuevo coche en esta ocasión, un Ford Raptor cuyo rendimiento en un trazado tan exigente como el diseñado para este año es una incógnita.

"Personalmente, he hecho todo para llegar en buenas condiciones físicas y me he esforzado al máximo para intentar tener una buena carrera. Estamos bien, hemos hecho todo lo que hemos podido hasta ahora", comentó el que fue dos veces campeón mundial de rallies y padre además del piloto de F1 Carlos Sainz Jr.

"Sobre todo, espero disfrutar, pasarlo bien conduciendo", apuntó, quitándose de entrada presión para esta nueva etapa.

Entre sus grandes rivales volverá a estar el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), cinco veces campeón del Dakar, o el francés Sebastien Loeb (Dacia), nueve veces campeón mundial de rallies.

"Espero hacer una carrera inteligente, evitando los excesos y las tonterías. Ese tipo de cosas se pagarían caras", estimó Loeb en una entrevista con la AFP en Bisha.

No estará sin embargo el conocido como 'Monsieur Dakar' [Señor Dakar], el francés Stephane Peterhansel, catorce veces campeón de la prueba entre motos y autos y que ha optado por afrontar nuevos desafíos en otras competiciones automovilísticas, a sus 59 años.

En la categoría de motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), dos veces campeón de la categoría, se presenta como uno de los favoritos junto al botsuano Ross Branch (Hero), segundo el año pasado.

Estará también en la competición el argentino Kevin Benavides (KTM), vencedor de motos en el Dakar en 2021 y 2023.

- El rally "de la madurez" -

Hasta el viernes 17 de enero, el rally Dakar contará con casi 8.000 kilómetros de recorrido.

Arrancará en Bisha, en el sudoeste del país, y recorrerá Arabia Saudita hasta llegar el último día a Shubaytah, en las dunas del desierto del Empty Quarter, junto a la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

El trazado se compone de un prólogo y doce etapas, con más de 5.000 kilómetros de especiales (tramos cronometrados). Las emociones fuertes comenzarán pronto, ya que desde el segundo día los pilotos tendrán que enfrentarse al '48h crono', un formato inaugurado el año pasado y que obliga a los pilotos a dormir en el desierto.

"Es el rally de la madurez", declaró a la AFP el director del Dakar, David Castera. "Con un nivel real de dificultad, es un Dakar exigente, que va llevar a todos a salirse de sus límites, a salir de su zona de confort", estimó.

- África y Sudamérica en el ADN -

Este rally se creó en 1979 y unía en sus inicios París con Dakar.

África fue su territorio natural y allí construyó su leyenda, antes de que motivos de seguridad llevaran a su traslado a Sudamérica en 2009. Desde 2020 se disputa en Arabia Saudita.

La cuantía del contrato para llevar el Dakar a ese país no fue revelada pero la decisión suscitó ya en su día controversia por el balance del reino ultraconservador en lo referente a los Derechos Humanos.

A golpe de talonario, Arabia Saudita ha ido atrayendo en los últimos años la organización de otros importantes eventos y ha hecho una apuesta ambiciosa por el deporte, hasta el punto de haber sido designada recientemente como sede del Mundial de fútbol de 2034.

