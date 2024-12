2024, el viacrucis de Yulimar Rojas

Revalidar en París-2024 el oro olímpico de Tokio-2020 y convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de 16 metros en el salto triple eran las ambiciosas metas que se había planteado Yulimar Rojas en el año que termina. Una lesión echó todo por tierra.

Rojas tuvo que anunciar, con "el corazón roto", que se perdía los Juegos Olímpicos. La carismática reina del atletismo cedería su corona sin poder competir.

La fecha trágica: 10 de abril.

Durante una sesión de entrenamientos sintió dolor en el pie izquierdo al aterrizar en uno de sus saltos y un año que prometía nuevos éxitos pasó a convertirse en un viacrucis con un duro proceso de rehabilitación por delante.

"Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París-2024", informó dos días después la atleta, en un comunicado dirigido a su natal Venezuela, que acompañó con una fotografía suya en una cama en la clínica donde fue operada en Madrid.

"A la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles", relató. "El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente; pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos".

Thea Lanfond, de Dominica, se colgó en ausencia de Rojas la medalla de oro olímpica en el salto triple, con una marca de 15,02 metros en el Stade de France.

La caraqueña había dominado esta prueba con absoluta autoridad en los últimos tiempos, con el oro olímpico de 2020 tras una plata en Rio de Janeiro-2026 y siete campeonatos mundiales del triple salto en su palmarés (cuatro a cielo abierto en 2017, 2019, 2022 y 2023 y tres bajo techo en 2016, 2018 y 2022), además de tres títulos consecutivos de la Liga de Diamante (2021, 2022 y 2023). Incluso se atrevía a probar suerte en una prueba extra: el salto largo.

Sus marcas en el triple eran inalcanzables para el resto.

Ganó la presea dorada de Tokio-2020, cita reprogramada para 2021 por la pandemia de coronavirus, con registro de 15,67 metros, récord mundial en ese momento y récord olímpico aún vigente, y un año después mejoró su propia plusmarca mundial con una ejecución de 15,74 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en Belgrado.

- Un baile y una promesa -

Rojas, de 29 años, retomó contacto con el tartán en septiembre, un paso importante hacia su esperado retorno.

Publicó en Instagram un video suyo en el que bailaba salsa en la pista de Guadalajara, España, donde entrena. "Después de cinco meses y medio lejos de la pista de atletismo, me reencuentro con ella de esta manera: bailando con positivismo y mucha alegría", indicaba en el mensaje que acompañaba esa pieza.

"Este camino no ha sido fácil, pero siempre he creído que con constancia y paciencia todo es posible. Hoy estoy más cerca de mi recuperación completa (...). Doy gracias a Dios, porque ha sido mi guía, mi bastón en los momentos más difíciles, dándome la sabiduría para entender que cada desafío es una oportunidad de crecimiento", expresó.

Su baile es, a la vez, una promesa de volver a pensar en grande.

Rojas ha avisado que espera superar los nueve títulos mundiales que coleccionó en su carrera, en su caso en el salto largo, el mito cubano Iván Pedroso, su entrenador.

La mira está puesta en los grandes eventos de 2025: el Mundial en pista cubierta, que se disputará en la ciudad china de Nankín del 21 al 23 de marzo, y el Mundial al aire libre, que se llevará a cabo en Tokio del 13 y el 21 de septiembre.

"Los dos mundiales que vienen el año próximo son mi reto y siempre he dicho que soy una mujer de retos", comentó Rojas en mayo en una videoconferencia.

"Mi entrenador sabe que debe seguir temblando, porque no me voy a rendir hasta destronarlo en títulos", advirtió con una carcajada. "No pienso en cuándo me voy a recuperar, sino en cómo (...). Quiero recuperarme paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, y pensar en el año próximo. Será un año muy importante para mí, un año de superación que va a tener un aire diferente, el de la venida de Yulimar Rojas, la vuelta de la reina".

