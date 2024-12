Exseleccionador de fútbol chino condenado a 20 años de cárcel por corrupción

El exentrenador de la selección de fútbol de China, Li Tie, fue condenado el viernes a 20 años de cárcel por pagar y aceptar sobornos, en el último episodio de la campaña contra la corrupción en este deporte en el gigante asiático.

Varios dirigentes del fútbol chino están encarcelados por corrupción debido a esta campaña emprendida por el presidente Xi Jinping, amante confeso de este deporte que intentó promover en el inicio de su mandato con el objetivo de acoger y ganar un Mundial.

El último en caer, el seleccionador entre enero de 2020 y diciembre de 2021, es una leyenda del fútbol en China, que llegó a despuntar como centrocampista en el Everton de la Premier League inglesa y sumó casi 100 internacionalidades.

Un tribunal en la provincia de Hubei, en el centro, anunció el viernes su condena "a un plazo fijo de 20 años de cárcel" por una serie de delitos de sobornos.

La cadena estatal CCTV explicó que Li usó su posición para conseguir casi 51 millones de yuanes (7 millones de dólares) en sobornos a cambio de convocar a ciertos jugadores para la selección o ayudarles a firmar por otros clubes.

Li también "pidió ayuda a otros" para convertirse en seleccionador nacional en 2019 y durante ese año pagó hasta un millón de yuanes (casi 140.000 dólares) con tal fin, según este medio.

En esta estrategia contó con la colaboración de los dirigentes de su antiguo club, el ahora extinto Wuhan Zall de la Superliga China, agrega CCTV.

Además, el medio enumera otras acusaciones contra Li y sus clubes anteriores por haber pagado millones de dólares en sobornos para garantizarse el traspaso de ciertos jugadores y amañar partidos.

La cadena estatal publicó una imagen de Li en el tribunal con una sudadera con capucha negra y escoltado por dos agentes de policía.

- Confesión televisada -

El sistema judicial chino está estrechamente controlado por el Partido Comunista en el poder y presenta una ratio de condena de casi el 100% en los casos penales.

Pero el veredicto de Li parecía todavía más claro después de que este año confesara haber aceptado unos 10 millones de dólares en sobornos.

También apareció en un documental difundido en enero en CCTV sobre la corrupción en el fútbol, donde reconoció haber organizado sobornos de 421.000 dólares para conseguir el cargo de seleccionador y haber amañado partidos de la liga china.

"Lo siento mucho. Debería haber mantenido los pies en el suelo y haber seguido el camino correcto", dijo el técnico.

Pero "había ciertas cosas entonces que eran prácticas comunes en el fútbol", agregó.

Las autoridades chinas anunciaron varias condenas por corrupción contra dirigentes de la federación de fútbol nacional (CFA) esta semana.

El miércoles, se conocieron las sentencias por sobornos contra el ex secretario general Liu Yi y el ex responsable del colegio de árbitros Tan Hai, a once y seis años de cárcel respectivamente.

Un día antes, el ex jefe de planificación estratégica Qi Jun había recibido una condena de siete años.

Y quien fue el máximo responsable de la CFA, Chen Xuyuan, ya había sido sentenciado de por vida en marzo por aceptar sobornos.

Desde su llegada al poder hace más de una década, Xi emprendió una campaña contra la corrupción para promover un gobierno ético, aunque algunos analistas ven en este esfuerzo un medio para purgar sus rivales políticos.

En el inicio de su mandato el fútbol chino floreció y al campeonato local llegaron estrellas como el argentino Carlos Tévez, el colombiano Jackson Martínez o el brasileño Oscar.

Pero los resultados del combinado nacional masculino quedan lejos de lo deseado: sin disputar un Mundial desde 2002, el equipo figura como 90º en el ránking FIFA, un puesto por encima de la pequeña isla caribeña de Curazao.

