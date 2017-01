Laura Bozzo fue estafada por su exasistente en Estados Unidos

“Lunes exclusiva en ‘Hoy’, todo sobre la operación donde el médico casi me mata en Perú y la estafa de mi asistente en Miami”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la conductora de 65 años contó que "a la hora que me operan para sacarle la matriz me cortan el intestino, no se dan cuenta y me cosen. Obviamente al día siguiente el intestino explosionó y me vino un shock séptico. Toda la infección fue para afuera y gracias a eso me tuvieron que volver a operar y limpiar". El hecho ocurrió en octubre y durante un mes estuvo en cama por recomendación de los especialistas para recuperarse.