The Last of Us Part II y PS5 serían los temas a tratar en un nuevo State of Play [VIDEOS]

State of Play nace desde que Sony confirmara su no participación en el próximo E3 2019. Esta decisión generó que los usuarios inicien con especulaciones acerca de posibles presentaciones, realizadas por la propia empresa, de juegos como The Last of Us Part II y PS5, lo cual podría suceder en menos de dos días de acuerdo a una nueva filtración.

Como si fuese una costumbre. Esta nueva filtración de la fecha para el próximo State of Play llega desde Resetera, luego de que el usuario ZhugeEX escriba en un hilo de conversación, que PlayStation lanzará un nuevo programa en los próximos días con los exclusivos de PS4.

Además, esto calzaría con lo dicho por el medio legiondejugadores el día de ayer, ya que afirmó haber recibido información de un posible gameplay de The Last of Us 2 para estos días, el cual sería mostrado en un State of Play.

De acuerdo a lo dicho por ZhugeEX, el usuario menciona a los estudios ‘first party’ de Sony, lo cual ha generado hype entres los usuarios que leyeron su comentario, ya que podría hacer referencia también a Ghost of Tsushima y Death Stranding. Mientras que otros usuarios creen que se trataría de PS5. Hasta el momento, Sony no ha confirmado si habrá un nuevo State of Play y mucho menos si habrá noticias de The Last of Us 2, Ghost of Tushima o PS5 para estos últimos días de mayo, por lo que seguiremos tratando la información como un simple rumor creado por el propio usuario de Reddit. Cabe resaltar que el título de Hideo Kojima, Death Stranding, presentará un nuevo tráiler el 29 de mayo.

Tráiler de The Last of Us 2

Tráiler de Ghost of Tsushima

Tráiler de Death Stranding