Dragon Ball FighterZ: se filtra posible arribo del primer enemigo de Gogeta [VIDEO]

Hace unos días se celebró el Día de Goku, fecha en que ‘Kakaroto’ de GT llegaba de manera oficial a Dragon Ball FighterZ. Sin embargo, esta noticia habría quedado en segundo plano. Luego de que el jefe de programación filtre por error el arribo del primer contrincante que fue derrotado por el poderoso Gogeta.

Dragon Ball FighterZ cuenta con un paquete DLC llamado FighterZ Pass 2, el cual incluye el arribo de seis luchadores al videojuego, pero hasta el momento solo se conocen cinco de ellos: Jiren, Videl, Goku de GT, Gogeta SSGSS y Broly de DBS.

La nueva filtración de Dragon Ball FighterZ no llega de la minería de datos, pues sucedió durante la transmisión del programa de Microsoft This Week on Xbox, donde Larry Major Nelson Hryb, jefe de contenidos de Xbox Live, reveló por error la llegada de Janemba al título.

Janemba es un demonio, quien fue creado por las almas que escaparon luego de la explosión de la máquina purificadora en el otro mundo. En su primera fase es una gigantesca criatura de color amarillo.

Cabe resaltar que este personaje es el villano principal de la película Dragon Ball Z: ¡El renacer de la fusión! Goku y Vegeta, y a pesar de no ser canon es recordado por los fans de la saga, ya que gracias a él aparece por primera vez Gogeta.

Janemba vs. Gogeta vía YouTube

Por otro lado, la reciente filtración sobre el arribo de Janemba a Dragon Ball FighterZ no ha sido confirmada por Bandai Namco, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la casa desarrolladora.