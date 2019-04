Pokémon GO: Meltan shiny regresa al videojuego a partir de esta fecha

Varios entrenadores de Pokémon GO se quedaron sin registrar el aspecto variocolor del pokémon singular de la séptima generación. Es por eso, que Niantic anunció el retorno de Meltan shiny a través de las Cajas Misteriosas desde esta fecha.

Sin embargo, los usuarios tendrán muy poco tiempo para poder registrar el aspecto shiny de Meltan, debido a que el evento solo durará una semana en Pokémon GO; no obstante, también significará un gran cambio en el tiempo de reutilización de las Cajas Misteriosas.

Como sucedió en el primer evento, los usuarios de Pokémon GO deberán conseguir una Caja Misteriosa desde Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee ya que es el único objeto que permite la aparición de la misteriosa criatura en el juego de realidad aumentada

¿Cómo conseguir una Caja Misteriosa para capturar a Meltan en Pokémon GO?

Pokémon GO y Pokémon Let’s GO, Eevee/Pikachu son videojuegos que están vinculados entre sí, pues los usuarios que envíen cualquier tipo de criatura desde el juego de realidad aumentada al título de Nintendo Switch obtendrán una Caja Misteriosa, pero para ello deberán cumplir lo siguiente.

Recuerda que, para hacer la transferencia, el usuario de Pokémon Let’s GO, Pikachu/Eevee deberá haber llegado a Ciudad Fucsia, específicamente al GO Park. Además, este intercambio solo se realiza de Pokémon GO al videojuego de Nintendo Switch y no en viceversa.

El retorno de Meltan shiny a Pokémon GO está programado para el próximo miércoles 24 de abril a la 3:00 p.m. y culminará el 5 de mayo a las 3 de la tarde. Por otro lado, durante estos días la Caja Misteriosa se podrá utilizar cada tres días, incluso una vez que concluya el evento. Es decir que deberás transferir una criatura cada tres días a Pokémon Let’s GO, Pikachu para obtener este objeto.