Pokémon RPG 2019 estaría ambientado en Reino Unido [FOTO]

El nuevo título de Pokémon, anunciado por Nintendo para el 2019 en Nintendo Switch, y ya conocido como Pokémon RPG 2019 estaría basado en Reino Unido, según un descubrimiento específico encontrado en Pokémon Let’s Go: Pikachu! y Pokémon Let’s Go: Eevee!.

Por ejemplo, tanto en Pokémon X y Pokémon Y como en los remakes hechos en dicha generación (Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa) había indicios que desde ya nos adelantaban la región de Alola, región tropical que llegó en la siguiente generación.

Precisamente, podemos recordar que el ítem “Estatuilla rara” de Pokémon X y Pokémon Y, tenía como descripción el siguiente texto: “Ornamento que representa a un Pokémon venerado como protector en cierta región lejos de Kalos”, en clara referencia a una localidad desconocida hasta entonces.

Esto confirmado por el mismo objeto en la siguiente generación de videojuegos de Pokémon, es decir, en Pokémon Sol y Pokémon Luna, donde el ítem ya confirma que se trataba de Alola, pues es definido así: “Ornamento que representa a un Pokémon misterioso venerado desde la antigüedad en Alola como espíritu protector”.

Pues parece que la misma estrategia podría estar siendo implementada por Nintendo y los desarrolladores del juego, ya que en Pokémon Let’s Go: Pikachu! y Pokémon Let’s Go: Eevee! Se puede encontrar otro objeto de similar naturaleza extraña y sugerente.

El usuario de ShiningStar5022 hizo público el descubrimiento de un calendario que incluye también un mapa de una región desconocida, a través de Twitter. ¿Lo más curioso? La forma es insólitamente muy cercana a la geografía del Reino Unido. Compruébalo por ti mismo.

Por lo pronto, todo lo que se sabía de Pokémon RPG 2019, como está siendo bautizado el juego por los fanáticos de la saga, fue gracias al tuit publicado por el medio francés JeuxVideo, donde además de mencionar que se tratará de un RPG, que llegará a fin de año, y que puede traer a la nueva generación de Pokémon, también afirmó que el sistema de combate ha sido revisado, lo que puede significar que el modelo de captura clásico puede volver tras estar ausente en Pokémon Let’s Go: Pikachu! y Pokémon Let’s Go: Eevee!! Donde se optó por un sistema de captura más cercano a Pokémon GO; o que bien los creadores del juego nos sorprendan con algo totalmente innovador. Por lo pronto, habrá que esperar