Gamers de Xbox One y PS4 tendrán una nueva demo de Devil May Cry 5

Devil May Cry 5, la nueva entrega de Capcom, contará con una demo exclusiva para usuarios de PS4 Y Xbox One que podrá ser disfrutada en las próximas semanas. En los siguientes párrafos te contamos las novedades que traerá.

Hace unos días, el sistema de calificación de videojuegos en Estados Unidos, ESBR, dijo que la nueva historia de los hermanos Dante y Nero, Devil May Cry 5, ha sido descrito como un juego para adultos debido al contenido de violencia, desnudos y vocabulario no apropiado para menores de edad.

El pasado 8 de diciembre, los usuarios de Xbox One tuvieron a su disposición la demo de Devil May Cry 5 en donde pudieron jugar en el rol de Dante; sin embargo, esto llegó a su fin luego de que Capcom anuncie que la demostración ya no estará disponible para descargar en la consola de Microsoft.

Por otro lado, los jugadores que ya tengan descargada la demo de DMC 5 podrán seguir jugando sin ningún problema. Esta decisión se debe al reciente anuncio que se dio desde la cuenta de Twitter de Devil May Cry 5 en donde se anuncia la llegada de la nueva demo exclusiva de PS4 y Xbox One para el 7 de febrero.

Huge thanks to everyone who downloaded and tried out the #DMC5 Xbox One demo! As of today, it will no longer be available for download, but it's still playable if you have it on your system.



⚡️ A new demo is coming Xbox One and PS4 on Feb 7th! ⚡️ pic.twitter.com/VZLNAL2tAk