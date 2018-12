Norman Reedus bromea con la fecha de salida Death Stranding para PS4

El reconocido actor Norman Reedus, famoso entre otras cosas por ser protagonista en la serie The Walking Dead, ha soltado una bomba más con respecto al proyecto donde está involucrado: Death Stranding, el nuevo videojuego de Hideo Kojima.

En un podcast hecho por Dan Fogler, donde entrevistaba al actor estadounidense, este le preguntó cómo estaba resultando la experiencia de trabajar en Death Stranding. Reedus afirmó que la experiencia había sido positivo, no sin soltar también una fecha para el posible estreno del juego.

Como se sabe, Death Stranding será el próximo título de Kojima Productions, la casa desarrolladora del popular Hideo Kojima, quien ya ha trabajado con reconocidos profesionales del cine como Guillermo Del Toro (en el proyecto de Silent Hill “P.T.” que terminó cancelándose por Konami).

La fecha de publicación para Death Stranding ha venido sospechándose en las últimas semanas debido a una serie de supuestas y accidentales filtraciones que trazaban la fecha de estreno para fin de año y otras para junio de 2019. Sin embargo, la fecha que Reedus ha soltado es una completamente nueva, lo que hace crecer las dudas.

Esta es la parte de la conversación con Dan Fogler, donde se habla sobre Death Stranding y su salida al mercado:

Fogler: Cuéntame sobre este juego

Reedus: ¿Death Stranding?

Fogler: Sí

Reedus: Es asombroso

Fogler: Me mostraste un traíler y me voló la cabeza, hombre. Así que es todo captura de movimiento, obviamente.

Reedus: Así es.

Fogler: ¿Te gustó hacer eso?

Reedus: Nunca lo hecho de la misma forma como lo he hecho para esto, es totalmente otro nivel y he estado en un montón de videojuegos, pero nada como esto. Y Guillermo Del Toro, me escribió diciendo que él y Hideo (Kojima) y yo ibamos a hacer un juego diferente supuestamente, y ese proyecto se fue cayendo, porque Hideo y esa compañía (Konami) fueron rompiendo relaciones. Fue Kojima y Konami, ellos como que rompieron en Japón y Sony llamó a Hideo y así empezó su propia idea con Sony. Así que empezamos con este juego, Guilermo me decía “debes hacer esto” y yo le decía “¿qué es esto?”, y el respondía “debes hacer esto”. Luego conocí a Hideo, me llevó a los Video Game Music Awards. Entonces viene bajando las escaleras y las escaleras se iluminaban por debajo de él, algo así como, tú sabes, ‘estoy de vuelta’, y luego 10,000 hombres mayores, con lágrimas en sus ojos empezaron a gritar como si se tratara de Elvis, y yo estaba como ‘¿quién demonios es este tipo?’. Él es como un genio y luego le hablas y te das cuenta y dices ‘oh, eres un genio’. Creo que le iría muy bien si dirigiera películas porque le dirías “sabes, talvez debería hacer tal cosa aquí, de esta manera” y el te respondería “Hmm, ¿por qué no agregas esto encima de esto?”, es decir que no te respondería con un “¡no, no, no, lo quiero de esta manera!”. Cualquier cosa que le traigas, él añadirá un par de ingredientes. El dice “bueno, inténtalo entonces”, y tu dices “es mucho más grande”.

Fogler: Wow, eso es como la fábrica de chocolate de Willy Wonka

Reedus: Sí, su estilo de explicación, la manera en cómo funciona su mente, es un genio de aquellos sin lugar a dudas.

Fogler: ¿Puedes hablarme sobre el tema del juego? ¿Cómo es la historia? ¿Puedes hablar sobre qué clase de personaje eres?

Reedus: No es el tipo de juego donde matas a todos en el cuarto. Es un juego sobre hacer más cercanas a las personas. Lo juegas así, construyes puentes de aquí hacia allá y otras personas hacen lo mismo, y te conectas, y el personaje que yo interpreto tiene una fobia a ser tocado, y mientras juegas esa fobia te abandona. Es complicado pero una vez que estás en él, no se ve tan complicado. El juego te sorprende constantemente con decisiones a la izquierda y derecha, y lo que viene a ti. Es un juego muy fuerte. Es visualmente increíble, y la historia detrás está en otro nivel. Ya sabes, no es Pac-Man, no es simple, pero la filosofía detrás es una que cualquiera puede comprender”.

Fogler: Y cuando sale, ¿está en desarrollo aún?

Reedus: Creo que estará a inicios de este año que viene, tengo tres sesiones más aquí en Nueva York la semana que viene.