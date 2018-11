Pokémon GO: conoce las nuevas incursiones que te ayudarán a capturar a Meltan [FOTO]

El día viernes, Niantic liberó la nueva investigación llamada Let’s GO Meltan, la cual consta de 9 partes y nos permitirá capturar a la legendaria criatura en Pokémon GO sin necesidad de jugar Pokémon Let’s GO Pikachu/Eevee en Nintendo Switch. Esto hizo que aparezcan nuevas criaturas en las incursiones.

Este nuevo evento de Niantic afectó a las incursiones desde el nivel uno al cuatro, ya que ahora cuentan con la presencia de Pokémon provenientes de la región Kanto, escenario donde se desenvuelve Pokémon Let's GO, Pikachu.

Como se sabe, las incursiones son de 5 niveles, a parte de la ex donde esta Deoxys, entre los nuevos jefes de raids de Pokémon GO encontramos a Magnemite, el cual puede aparecer en versión shiny y Scyther, ambos importantes para las etapas 6 y 7 de la investigación Let’s GO Meltan.

Esto no sería el único cambio en Pokémon GO, pues hay un spam de criaturas de la región Kanto en todo el mapa, lo cual hace que la dificultad de Let's GO Meltan disminuya, pues debemos capturar 5 Exxegcute, evolucionar un Grimer, Drowzee y capturar 2 Omanyte o Kabuto y un Cubone.

Además, Niantic ha puesto tres nuevas investigaciones de campo, obtenidas a través de los discos de Pokéstops, con las que podremos capturar a Scyther, Ditto y Aerodactyl normal o shiny.