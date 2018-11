Youtube: streamers de Pokémon GO hacen campaña para crear el Community Day Anniversary [VIDEO]

Así como miles de entrenadores pudieron participar del reciente Community Day en Pokémon GO, otro gran grupo de personas no logró ser parte del evento o no capturó a Cyndaquil shiny. Por este motivo, se ha creado una campaña en Youtube para que Niantic realice un día de la comunidad con todos los Pokémon que han sido parte de esta celebración.

Los autores de esta campaña son los youtubers españoles Paranoias Game y Draco Game, quienes a través de un video en su canal de Youtube invitaron a todos sus suscriptores para que utilicen el hashtag #CommunityDayAnniversary con el fin de llegar a Niantic y cumpla el pedido de estos streamers y miles de fanáticos de Pokémon GO.

Además, Draco decidió ponerse en contacto con Niantic, a través de Twitter, para proponerle la idea de tener un Community Day con todos los Pokémon que han sido parte de este evento durante el 2018 para los usuarios nuevos o los que no tuvieron la oportunidad de atrapar criaturas como Pikachu, Dratini, Larvitar y más en versión shiny o normal por motivos personales. La respuesta por parte de la empresa no se hizo esperar y, además de agradecer la iniciativa del youtuber dijo que la están estudiando de manera interna.

Esta respuesta ha generado mucha alegría en todos los usuarios, incluso Kiebron, popular youtuber de Pokémon GO, felicitó a los streamers desde su cuenta de Twitter por la gran idea y compartió el hashtag para que el evento se haga realidad en todo el mundo.

Me uno a #CommunityDayAnniversary aunque como explico en el vídeo, no va a hacer falta! xD https://t.co/p2j7WBNvAc — Keibron (@keibron) 9 de noviembre de 2018

Como se sabe, los Community Day se celebran de manera mensual en el mundo y los usuarios ya están especulando sobre el día de la comunidad para el mes de diciembre, lo que obligaría a Niantic a celebrar el Community Day Anniversary en Pokémon GO para el mes de enero.